Соцфонд Башкирии объяснил, как тратить материнский капитал на разные цели сразу

Семьи в Башкирии смогут тратить маткапитал на несколько целей разом. Соцфонд объяснил, как законно направить деньги на ипотеку, учёбу и ежемесячные выплаты.

Башкирские семьи получили возможность тратить материнский капитал сразу на несколько направлений. О новой финансовой возможности рассказали в региональном Социальном фонде, который курирует эти выплаты.

Специалисты ведомства подчеркнули, что сертификат — это не пачка наличных в конверте. Государственные деньги переводятся строго безналично, например, застройщику, вузу или на счёт для ежемесячных пособий. Но закон не запрещает комбинировать цели.

Для понимания привели наглядный кейс. Допустим, уфимская семья с новорождённым вторым ребёнком может разделить сумму. Одну долю они направляют на ежемесячные выплаты, чтобы покрывать текущие расходы на малыша. Параллельно остаток средств можно направить на оплату учёбы старшего. Причём не только в университете или колледже, но и в частной школе. Погасить за счёт господдержки разрешается даже проживание в студенческом общежитии.

Помимо образования, деньги можно вложить в покупку или строительство жилья, включая ипотечные взносы, или направить на реконструкцию дома. Также сертификатом оплачивают автошколы и кружки для детей или формируют накопительную пенсию родителей.