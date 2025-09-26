0
Семья

Семьям в Башкирии упростят покупку жилья на маткапитал

В Госдуме предложили отменить платную экспертизу жилья при покупке на маткапитал. Этот ход сэкономит семьям до 40 тысяч рублей и уберет бюрократическую головную боль, навязанную региональными чиновниками.
многоквартирный дом с лоджией
Российские семьи, включая жителей Башкирии, скоро смогут сэкономить десятки тысяч рублей при покупке жилья на маткапитал. Инициатива, о которой пишут «Известия», предлагает избавить родителей от трат на проверку состояния дома, которые доходят до 40 тысяч.

Изначально идея была здравой: с декабря 2024 года обязали проверять жилье, чтобы пресечь серые схемы с покупкой развалюх. Но на деле это обернулось головной болью и лишними расходами. Местные власти начали требовать платные заключения от специализированных контор.

Более того, в некоторых муниципалитетах чиновники пошли дальше. Они запрашивали у семей кипу дополнительных бумаг — от разрешений на строительство до заключений санэпидемстанции. Как пояснила одна из авторов поправок, зампред комитета Госдумы Светлана Разворотнева, цель была защитить детей, а не создать новые проблемы.

Теперь депутаты хотят навести порядок. Они предлагают освободить от экспертизы квартиры в новостройках с эскроу-счетами и дома, построенные менее пяти лет назад. Логика простая: банки и застройщики и так все проверяют, дублировать контроль нет смысла.

Сейчас депутаты вместе с Минстроем и Минтрудом готовят единые методички для регионов, чтобы чиновники не могли придумывать свои правила.

