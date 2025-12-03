Счета за коммуналку могут стать в два раза меньше: проверьте, положена ли вам эта льгота

Федеральный стандарт гарантирует многодетным семьям скидку на ЖКУ от 30%. Рассказываем, как оформить льготу и где действуют повышенные ставки.

Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов сообщил ТАСС, что семьям с тремя и более детьми полагаются скидки при оплате коммунальных услуг.

На федеральном уровне зафиксирован минимальный порог льготы — 30% от суммы в квитанции. Это обязательный стандарт, который региональные власти не имеют права занижать. При этом субъекты РФ могут по собственной инициативе увеличивать размер поддержки. В качестве примера депутат привел Московскую область, где компенсация достигает 50%.

Процесс получения льготы максимально упрощен. Скидка начисляется в автоматическом режиме сразу после официального присвоения семье статуса многодетной. Парламентарий добавил, что во многих регионах такие семьи также освобождаются от платы за содержание жилого помещения — частично или полностью.

Дополнительно предусмотрен ряд других мер поддержки. В их число входят компенсация взносов на капитальный ремонт, субсидии на оплату услуг, льготное подключение к коммунальным сетям и содействие в улучшении жилищных условий. Уточнить полный перечень доступных льгот можно через портал «Госуслуги» или в отделениях МФЦ.

Региональные нормативы в республике предусматривают более лояльные условия для получения субсидий. Если общероссийский стандарт предполагает помощь при расходах на ЖКУ выше 22% от дохода, то в Башкирии для многодетных этот порог снижен до 13%. Также ранее News-Bash сообщал о введении льготных тарифов на электроэнергию: многодетные семьи оплачивают электричество по минимальной ставке вне зависимости от объема потребления.