Семья

С начала 2026 года в Башкирии увеличилась ежемесячная выплата из маткапитала

С 1 января 2026 года размер ежемесячной выплаты из средств материнского капитала в регионе составляет 16 350 рублей. Право на меру поддержки имеют семьи с доходом ниже 33 712 рублей на человека.
пятитысячные рублевые купюры
Отделение Социального фонда России по Республике Башкортостан сообщило об увеличении размера ежемесячной выплаты из средств материнского капитала. С 1 января 2026 года сумма выплаты составляет 16 350 рублей.

Величина пособия соответствует установленному в регионе прожиточному минимуму на ребенка на текущий год. Для сравнения, в 2025 году размер данной выплаты составлял 15 309 рублей. Средства перечисляются на банковский счет получателя в установленную дату — 5-го числа каждого месяца за предыдущий период.

Выплата назначается семьям, чей среднедушевой доход не превышает двукратную величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в Республике Башкортостан. В 2026 году этот порог составляет 33 712 рублей на каждого члена семьи.

Для расчета среднедушевого дохода учитываются сведения за 12 месяцев, предшествующих одному месяцу до месяца обращения за выплатой. Например, при подаче заявления в январе 2026 года будет рассматриваться период с декабря 2024 года по ноябрь 2025 года. При соответствии критериям нуждаемости выплата назначается сроком на 12 месяцев.

Средства могут быть направлены на любого ребенка в возрасте до трех лет. В случае наличия в семье нескольких детей указанного возраста, заявление подается на каждого ребенка отдельно. Обязательным условием является наличие неиспользованного остатка средств материнского капитала.

Дополнительно сообщается, что с 1 февраля 2026 года на федеральном уровне запланирована индексация суммы материнского капитала на 6,8%. Размер сертификата на первого ребенка составит порядка 737 тысяч рублей, на второго (при условии, что выплата на первого не производилась) — более 974 тысяч рублей.

Изменение размера выплат связано с утверждением новых величин прожиточного минимума в регионе. На 2026 год в Башкортостане установлены следующие показатели: на душу населения — 16 856 рублей, для трудоспособного населения — 18 373 рубля, для пенсионеров — 14 496 рублей.

Также в 2026 году ожидается увеличение максимального размера пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих граждан. Согласно предварительным расчетам, предельная сумма выплаты может превысить 83 тысячи рублей в месяц.

