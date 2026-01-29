0
3 часа
Семья

С 1 февраля маткапитал на первого ребенка увеличится до 730 тысяч рублей

С 1 февраля материнский капитал проиндексируют на уровень реальной инфляции. Выплата на первого ребенка составит 730 тысяч рублей, на второго — более 960 тысяч.
деньги в кошельке
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил индексацию социальных выплат с 1 февраля 2026 года. Материнский капитал на первого ребенка вырастет до 730 тысяч рублей, а на второго — до 963 тысяч. О решении объявили на заседании правительства 29 января.

Содержание
  1. Новые суммы
  2. Что еще вырастет
  3. Как получать деньги ежемесячно
  4. Справка

Новые суммы

Индексация пройдет по уровню фактической инфляции. Семьям, у которых родился первенец, государство выделит 730 тысяч рублей. Если родители еще не тратили сертификат и у них появился второй ребенок, сумма поддержки составит 963 тысячи рублей.

Повышение касается и тех, кто уже частично использовал материнский капитал. Остаток средств на счете проиндексируют на тот же процент. Проверить актуальный баланс можно в личном кабинете на «Госуслугах».

Что еще вырастет

С 1 февраля увеличатся более 40 социальных выплат. Единовременное пособие при рождении ребенка поднимется до 28,5 тысячи рублей. Также вырастут ежемесячные выплаты ветеранам, людям с инвалидностью и героям России.

Как получать деньги ежемесячно

Семьи из Башкортостана могут оформить ежемесячную выплату из средств маткапитала наличными на карту. С 1 января 2026 года размер этой выплаты в регионе составляет 16 350 рублей — это величина детского прожиточного минимума.

Деньги полагаются семьям, чей среднедушевой доход не превышает 33 712 рублей (два прожиточных минимума для трудоспособного населения). Выплату назначают на любого ребенка в возрасте до трех лет, средства поступают на счет 5-го числа каждого месяца.

Справка

Программа материнского капитала действует в России до 2030 года. Раньше размер капитала пересматривали в январе, но теперь правительство проводит индексацию с 1 февраля. Это позволяет учитывать точный уровень инфляции за прошедший год, а не прогнозный, чтобы деньги не обесценивались.

