С 1 февраля маткапитал на первого ребенка увеличится до 730 тысяч рублей

С 1 февраля материнский капитал проиндексируют на уровень реальной инфляции. Выплата на первого ребенка составит 730 тысяч рублей, на второго — более 960 тысяч.

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил индексацию социальных выплат с 1 февраля 2026 года. Материнский капитал на первого ребенка вырастет до 730 тысяч рублей, а на второго — до 963 тысяч. О решении объявили на заседании правительства 29 января.

Новые суммы

Индексация пройдет по уровню фактической инфляции. Семьям, у которых родился первенец, государство выделит 730 тысяч рублей. Если родители еще не тратили сертификат и у них появился второй ребенок, сумма поддержки составит 963 тысячи рублей.

Повышение касается и тех, кто уже частично использовал материнский капитал. Остаток средств на счете проиндексируют на тот же процент. Проверить актуальный баланс можно в личном кабинете на «Госуслугах».

Что еще вырастет

С 1 февраля увеличатся более 40 социальных выплат. Единовременное пособие при рождении ребенка поднимется до 28,5 тысячи рублей. Также вырастут ежемесячные выплаты ветеранам, людям с инвалидностью и героям России.

Как получать деньги ежемесячно

Семьи из Башкортостана могут оформить ежемесячную выплату из средств маткапитала наличными на карту. С 1 января 2026 года размер этой выплаты в регионе составляет 16 350 рублей — это величина детского прожиточного минимума.

Деньги полагаются семьям, чей среднедушевой доход не превышает 33 712 рублей (два прожиточных минимума для трудоспособного населения). Выплату назначают на любого ребенка в возрасте до трех лет, средства поступают на счет 5-го числа каждого месяца.

Справка

Программа материнского капитала действует в России до 2030 года. Раньше размер капитала пересматривали в январе, но теперь правительство проводит индексацию с 1 февраля. Это позволяет учитывать точный уровень инфляции за прошедший год, а не прогнозный, чтобы деньги не обесценивались.