С 1 февраля 2026 года супругам запретят брать две семейные ипотеки

Как это работает
Раньше муж и жена могли купить две квартиры по льготной ставке 6%, оформив кредиты по отдельности на каждого. С февраля эту возможность закроют. Теперь банк потребует, чтобы оба супруга выступали созаемщиками по договору.
Правило жесткое:
- Если один из партнеров уже оформил семейную ипотеку, второй автоматически теряет право на свой льготный лимит.
- Взять второй кредит на семью невозможно, даже если брак зарегистрировали недавно.
Зачем меняют условия
Власти отсекают инвесторов и борются с «донорскими» схемами. Люди использовали льготные программы, чтобы купить квартиры для перепродажи или сдачи в аренду. Владимир Кошелев подчеркивает: господдержка должна быть адресной и доставаться тем, кто действительно нуждается в улучшении жилищных условий.
Что делать заемщикам
Новые ограничения коснутся всех заявок, поданных после дня «Х».
- Если вы планировали две ипотеки на семью: у вас есть время до 31 января 2026 года. Оформите документы сейчас, чтобы успеть по старым правилам.
- Если ипотека одна: для вас ничего не меняется, кроме состава заемщиков в договоре.
Рынок недвижимости охлаждается. Летом 2025 года аналитики зафиксировали падение объемов ипотечного кредитования в России на 65%, причем семейная программа оставалась основным инструментом продаж.
Чтобы поддержать спрос, регионы вводят альтернативы. В Башкирии расширили местные программы: жители могут покупать жилье напрямую у госфонда ниже рыночной цены. На федеральном уровне также обсуждают проблемы программы «Молодая семья». Депутат Нина Останина отмечала, что из-за очередей люди часто не успевают получить субсидию до 36 лет и вылетают из списков.