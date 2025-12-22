С 1 февраля 2026 года супругам запретят брать две семейные ипотеки

Первый зампред комитета Госдумы по строительству Владимир Кошелев сообщил ТАСС об ужесточении правил выдачи льготных кредитов. С 1 февраля 2026 года заработает принцип «одна семья — одна ипотека». Супруги обязаны стать созаемщиками, что исключит возможность оформить два льготных кредита на одну пару.

Как это работает

Раньше муж и жена могли купить две квартиры по льготной ставке 6%, оформив кредиты по отдельности на каждого. С февраля эту возможность закроют. Теперь банк потребует, чтобы оба супруга выступали созаемщиками по договору.

Правило жесткое:

Если один из партнеров уже оформил семейную ипотеку, второй автоматически теряет право на свой льготный лимит.

Взять второй кредит на семью невозможно, даже если брак зарегистрировали недавно.

Зачем меняют условия

Власти отсекают инвесторов и борются с «донорскими» схемами. Люди использовали льготные программы, чтобы купить квартиры для перепродажи или сдачи в аренду. Владимир Кошелев подчеркивает: господдержка должна быть адресной и доставаться тем, кто действительно нуждается в улучшении жилищных условий.

Что делать заемщикам

Новые ограничения коснутся всех заявок, поданных после дня «Х».

Если вы планировали две ипотеки на семью : у вас есть время до 31 января 2026 года . Оформите документы сейчас, чтобы успеть по старым правилам.

: у вас есть время до . Оформите документы сейчас, чтобы успеть по старым правилам. Если ипотека одна: для вас ничего не меняется, кроме состава заемщиков в договоре.

Рынок недвижимости охлаждается. Летом 2025 года аналитики зафиксировали падение объемов ипотечного кредитования в России на 65%, причем семейная программа оставалась основным инструментом продаж.

Чтобы поддержать спрос, регионы вводят альтернативы. В Башкирии расширили местные программы: жители могут покупать жилье напрямую у госфонда ниже рыночной цены. На федеральном уровне также обсуждают проблемы программы «Молодая семья». Депутат Нина Останина отмечала, что из-за очередей люди часто не успевают получить субсидию до 36 лет и вылетают из списков.