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Рожай не здесь: Башкирию признали аутсайдером по выплатам на детей

Башкирия оказалась в числе регионов, где за рождение первенца не дают никаких дополнительных выплат. Пока в соседних субъектах раздают сотни тысяч рублей
ребенок на пеленальном столике
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В Башкирии оказалось финансово невыгодно заводить первого ребёнка. Согласно исследованию, которое изучил Mkset, республика попала в список регионов, где отсутствуют какие-либо дополнительные выплаты на первенцев.

Пока в других частях страны максимально пытаются поддержать рождаемость, Уфа решила остаться в стороне. В Нижегородской области, к примеру, молодым родителям сверху к федеральным деньгам добавляют 360 тысяч рублей. В Коми размер бонуса составляет 300 тысяч.

Даже более скромные меры поддержки обошли республику стороной. Если в Тульской области за рождение первенца простимулируют суммой в 25 тысяч рублей, то в Башкортостане — тишина.

Напомним, базовый федеральный маткапитал на первого ребёнка в 2025 году составляет 690,2 тысячи рублей. Эту сумму получают все российские семьи, где малыш появился на свет после 1 января 2020 года.

Картина не меняется и с последующими детьми. За второго ребёнка в Якутии платят почти 400 тысяч, а в Нижегородской области за третьего — целый миллион. Башкирия и здесь оказалась в стороне.

При этом федеральные выплаты в республике всё же индексируют. По данным Социального фонда России по Башкортостану, с 1 февраля 2025 года размер маткапитала на второго ребёнка (если за первого не получали) составляет 912,1 тысячи рублей.

Интересно, что попытки ввести региональную поддержку были. Как сообщал «Ъ-Уфа» в мае 2025 года, власти Башкирии отказались от планов ввести маткапитал в 300 тысяч рублей для женщин до 35 лет за рождение третьего ребёнка. Причиной назвали отсутствие денег и приоритет на поддержке участников СВО.

Часто задаваемые вопросы
- Неужели в Башкирии совсем нет никаких выплат при рождении ребёнка?
Это не так. Семьи в Башкирии, как и по всей России, получают стандартный набор федеральных выплат. К ним относятся:

Единовременное пособие при рождении ребёнка: В 2025 году с учётом районного коэффициента его размер в Башкирии составляет 30 982,97 рубля.

Федеральный материнский капитал: На первого ребёнка он составляет 690 266,95 рубля.

Единое пособие для семей с низкими доходами: Его могут получать беременные женщины и семьи с детьми до 17 лет. Размер зависит от нуждаемости и составляет от 50% до 100% от прожиточного минимума на ребёнка (от 7 654 до 15 309 рублей в 2025 году).

Речь в исследовании идёт именно об отсутствии дополнительных региональных выплат, которые существуют в других субъектах сверх федеральных мер.
- Может ли ситуация измениться? Федеральный центр как-то помогает регионам с низкой рождаемостью?
Да, такая программа существует. С 2025 года 41 регион России с коэффициентом рождаемости ниже общероссийского начал получать дополнительную федеральную помощь на реализацию своих программ по повышению рождаемости. На эти цели ежегодно выделяется 12,5 миллиарда рублей. Однако пока неизвестно, входит ли Башкирия в число получателей этой поддержки и будут ли эти средства направлены на прямые выплаты семьям.
- Есть ли в Башкирии какие-то уникальные, неденежные меры поддержки семей?
Да, существуют и такие. Например, для школьников из многодетных семей, проживающих в городах (кроме Агидели и Межгорья), введён бесплатный проезд на городском транспорте. Также в июне 2025 года был принят закон о дополнительной поддержке сирот до 23 лет, которые впервые устраиваются на работу: им в течение полугода доплачивают до уровня средней зарплаты по региону.
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Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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