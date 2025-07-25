Башкирия оказалась в числе регионов, где за рождение первенца не дают никаких дополнительных выплат. Пока в соседних субъектах раздают сотни тысяч рублей

В Башкирии оказалось финансово невыгодно заводить первого ребёнка. Согласно исследованию, которое изучил Mkset, республика попала в список регионов, где отсутствуют какие-либо дополнительные выплаты на первенцев.

Пока в других частях страны максимально пытаются поддержать рождаемость, Уфа решила остаться в стороне. В Нижегородской области, к примеру, молодым родителям сверху к федеральным деньгам добавляют 360 тысяч рублей. В Коми размер бонуса составляет 300 тысяч.

Даже более скромные меры поддержки обошли республику стороной. Если в Тульской области за рождение первенца простимулируют суммой в 25 тысяч рублей, то в Башкортостане — тишина.

Напомним, базовый федеральный маткапитал на первого ребёнка в 2025 году составляет 690,2 тысячи рублей. Эту сумму получают все российские семьи, где малыш появился на свет после 1 января 2020 года.

Картина не меняется и с последующими детьми. За второго ребёнка в Якутии платят почти 400 тысяч, а в Нижегородской области за третьего — целый миллион. Башкирия и здесь оказалась в стороне.

При этом федеральные выплаты в республике всё же индексируют. По данным Социального фонда России по Башкортостану, с 1 февраля 2025 года размер маткапитала на второго ребёнка (если за первого не получали) составляет 912,1 тысячи рублей.

Интересно, что попытки ввести региональную поддержку были. Как сообщал «Ъ-Уфа» в мае 2025 года, власти Башкирии отказались от планов ввести маткапитал в 300 тысяч рублей для женщин до 35 лет за рождение третьего ребёнка. Причиной назвали отсутствие денег и приоритет на поддержке участников СВО.