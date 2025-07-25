В Башкирии оказалось финансово невыгодно заводить первого ребёнка. Согласно исследованию, которое изучил Mkset, республика попала в список регионов, где отсутствуют какие-либо дополнительные выплаты на первенцев.
Пока в других частях страны максимально пытаются поддержать рождаемость, Уфа решила остаться в стороне. В Нижегородской области, к примеру, молодым родителям сверху к федеральным деньгам добавляют 360 тысяч рублей. В Коми размер бонуса составляет 300 тысяч.
Даже более скромные меры поддержки обошли республику стороной. Если в Тульской области за рождение первенца простимулируют суммой в 25 тысяч рублей, то в Башкортостане — тишина.
Напомним, базовый федеральный маткапитал на первого ребёнка в 2025 году составляет 690,2 тысячи рублей. Эту сумму получают все российские семьи, где малыш появился на свет после 1 января 2020 года.
Картина не меняется и с последующими детьми. За второго ребёнка в Якутии платят почти 400 тысяч, а в Нижегородской области за третьего — целый миллион. Башкирия и здесь оказалась в стороне.
При этом федеральные выплаты в республике всё же индексируют. По данным Социального фонда России по Башкортостану, с 1 февраля 2025 года размер маткапитала на второго ребёнка (если за первого не получали) составляет 912,1 тысячи рублей.
Интересно, что попытки ввести региональную поддержку были. Как сообщал «Ъ-Уфа» в мае 2025 года, власти Башкирии отказались от планов ввести маткапитал в 300 тысяч рублей для женщин до 35 лет за рождение третьего ребёнка. Причиной назвали отсутствие денег и приоритет на поддержке участников СВО.
Единовременное пособие при рождении ребёнка: В 2025 году с учётом районного коэффициента его размер в Башкирии составляет 30 982,97 рубля.
Федеральный материнский капитал: На первого ребёнка он составляет 690 266,95 рубля.
Единое пособие для семей с низкими доходами: Его могут получать беременные женщины и семьи с детьми до 17 лет. Размер зависит от нуждаемости и составляет от 50% до 100% от прожиточного минимума на ребёнка (от 7 654 до 15 309 рублей в 2025 году).
Речь в исследовании идёт именно об отсутствии дополнительных региональных выплат, которые существуют в других субъектах сверх федеральных мер.