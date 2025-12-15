Россияне с детьми получат до 100 тысяч рублей новой выплаты с 2026 года

Выплата положена семьям с двумя и более детьми при доходе не выше 1,5 прожиточного минимума. Заявления начнут принимать с 1 июня 2026 года.

С 2026 года российские семьи начнут получать новую налоговую выплату. По словам зампреда комитета Госдумы по защите семьи Татьяны Буцкой, средний размер составит 70-100 тысяч рублей, сообщает ТАСС.

Право на выплату получат семьи минимум с двумя детьми. При этом среднедушевой доход не должен превышать полтора прожиточных минимума в регионе проживания.

Механизм работает через возврат части уплаченного НДФЛ. Государство компенсирует 7% от налога на доходы физлиц. Фактически ставка для родителей снизится с 13% до 6%.

Буцкая уточнила, что итоговая сумма зависит от заработка. Деньги будут поступать не ежемесячно, а единовременно раз в год.

Расчёт выглядит следующим образом. Семья из четырёх человек с годовым доходом около 1,28 млн рублей заплатит примерно 166 тысяч рублей налогов. После пересчёта по льготной ставке ей вернут около 89 тысяч рублей.

Заявления на семейную налоговую выплату начнут принимать с 1 июня 2026 года. Срок подачи ограничен — до 1 октября того же года.