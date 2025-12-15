0
51 минута
Семья

Россияне с детьми получат до 100 тысяч рублей новой выплаты с 2026 года

Выплата положена семьям с двумя и более детьми при доходе не выше 1,5 прожиточного минимума. Заявления начнут принимать с 1 июня 2026 года.
купюры номиналом 5000 рублей
©Ньюс-Баш

С 2026 года российские семьи начнут получать новую налоговую выплату. По словам зампреда комитета Госдумы по защите семьи Татьяны Буцкой, средний размер составит 70-100 тысяч рублей, сообщает ТАСС.

Право на выплату получат семьи минимум с двумя детьми. При этом среднедушевой доход не должен превышать полтора прожиточных минимума в регионе проживания.

Механизм работает через возврат части уплаченного НДФЛ. Государство компенсирует 7% от налога на доходы физлиц. Фактически ставка для родителей снизится с 13% до 6%.

Буцкая уточнила, что итоговая сумма зависит от заработка. Деньги будут поступать не ежемесячно, а единовременно раз в год.

Расчёт выглядит следующим образом. Семья из четырёх человек с годовым доходом около 1,28 млн рублей заплатит примерно 166 тысяч рублей налогов. После пересчёта по льготной ставке ей вернут около 89 тысяч рублей.

Заявления на семейную налоговую выплату начнут принимать с 1 июня 2026 года. Срок подачи ограничен — до 1 октября того же года.

Похожие записи
0
13.12.2025
Экономика

Три источника новогодних выплат для россиян назвали в Госдуме

пятитысячные рублевые купюры
Председатель думского комитета по собственности Сергей Гаврилов сообщил ТАСС, что федеральная новогодняя выплата для всех россиян в 2025 году не предусмотрена. Средства к праздникам поступят только отдельным
0
08.12.2025
Новости

Путин: выплаты при рождении ребенка до 1 млн рублей освободят от НДФЛ и взносов

купюры номиналом 5000 рублей
Владимир Путин сообщил на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, что работодатели получат возможность выплачивать сотрудникам до одного миллиона рублей при появлении ребенка.
0
19.11.2025
Семья

В России появится новая выплата для беременных: деньги начнут давать задолго до декрета

беременная женина сидит на подоконнике
Будущие родители в России могут получить новый вид государственной поддержки — целевой сертификат для покрытия расходов на ведение беременности. Соответствующая инициатива от группы депутатов Государственной
0
12.11.2025
Новости

Россиянкам повысят декретные: кому и сколько заплатят в 2026 году

беременная женщина в букетом цветов в руках
В 2026 году максимальное пособие по уходу за ребёнком до полутора лет превысит 83 тысячи рублей в месяц. Минимальные выплаты тоже увеличатся.
0
27.09.2025
Новости

С 2026 года МРОТ в России вырастет до 27 093 рублей. Как это повлияет на доходы россиян

деньги в кошельке
С 2026 года МРОТ в России повысится больше чем на 20%. Это автоматически увеличит размер выплат по больничным, декретным и другим пособиям.
0
18.09.2025
Семья

Многодетным отцам в России предложили выплачивать крупную сумму

отец с ребенком на руках
В Общественной палате предложили новую меру поддержки — «отцовский капитал». Выплату смогут получить папы, воспитывающие от трех детей в одном браке.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.