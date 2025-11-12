Россиянам назвали единственный способ для молодой семьи купить квартиру: «Ничего придумывать не надо»

Депутат Госдумы Нина Останина раскритиковала новые ставки по семейной ипотеке. Вместо сложных схем она предлагает улучшить старую и проверенную программу «Молодая семья».

Депутат Госдумы Нина Останина назвала единственный, по её мнению, рабочий способ для молодых семей обзавестись собственными квадратными метрами. Речь о госпрограмме «Молодая семья», а не о новых инициативах с плавающими ставками. Об этом она рассказала в беседе с Life.ru.

Новые ставки против старой схемы

Камнем преткновения стал законопроект, который предлагает заменить единую ставку в 6% на дифференцированную. По этой схеме, семьи с первым ребёнком будут платить 10–12%, со вторым — 6%, а с третьим — 4%. Останина считает, что такие проценты для многих окажутся неподъёмной ношей, особенно при появлении первенца.

По мнению депутата, будет честнее установить базовую ставку на уровне 2% и дальше уменьшать её с рождением каждого следующего малыша. Она уверена, что не нужно изобретать велосипед, когда уже есть действующий инструмент, который просто нуждается в доработке.

Прокачать «Молодую семью»

Главное предложение — прокачать программу «Молодая семья». Для этого необходимо поднять возрастной порог для участников, который сейчас составляет 35 лет. Это позволит семьям не вылетать из очереди на субсидию просто из-за того, что кто-то из супругов отпраздновал день рождения.

Сейчас программа даёт госсубсидию в размере 30–35% от стоимости жилья. Остаток суммы семья выплачивает сама — сразу или через ипотеку. Чтобы стать участником, нужно быть официально признанным нуждающимся в жилье и иметь доход для погашения остатка долга.

История и подводные камни

Сама программа «Молодая семья» была запущена на федеральном уровне ещё в 2011 году и изначально была рассчитана до 2015 года. Однако из-за её востребованности проект неоднократно продлевали, и сейчас известно, что он будет действовать как минимум до 2030 года. Идея поддержки молодых семей в жилищном вопросе появлялась и раньше, например, в виде региональных законов ещё в конце 1990-х.

Основная сложность, с которой сталкиваются участники, — это длинные очереди. Списки претендентов формируют местные администрации, и ожидание может затянуться на годы. Именно здесь и кроется главный подвох возрастного ограничения: семья может встать на учёт, но пока до неё дойдёт очередь, одному из супругов исполнится 36 лет, и она автоматически выбывает из программы, так и не получив выплату.

Полученную субсидию можно использовать не только для покупки готовой квартиры, но и для строительства частного дома. Также деньги разрешается направить на первоначальный взнос по ипотеке или для погашения последнего паевого взноса в жилищном кооперативе, после чего жильё переходит в собственность семьи.