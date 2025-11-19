Родителям трёх и более детей готовят сюрприз: выплаты в декрете хотят поднять до 100%

Российские семьи с тремя и более детьми могут получить право на декретный отпуск с выплатой до 100% от среднего заработка. Соответствующий законопроект, направленный на усиление поддержки многодетности, разрабатывается в Государственной думе.

Инициатива, о которой информационному агентству ТАСС рассказала депутат Госдумы Яна Лантратова, предлагает ввести прогрессивную шкалу выплат в зависимости от количества детей в семье. Согласно предложению, при рождении третьего ребёнка один из родителей сможет уйти в отпуск по уходу на срок до 3,5 лет с сохранением 80% среднего заработка.

С появлением четвёртого ребёнка условия становятся ещё более привлекательными: отпуск может быть продлён до 4,5 лет, а размер компенсации составит 90% от зарплаты. Для семей, где воспитывается пятый или последующий ребёнок, предлагается установить максимальные условия: отпуск до 5,5 лет с полной, стопроцентной компенсацией заработка.

Гибкость и сохранение квалификации

Авторы законопроекта подчёркивают гибкость предлагаемой системы. Право на отпуск будет предоставлено любому из родителей, причём его можно будет разделить между матерью и отцом. Кроме того, находясь в декрете, родитель сохранит возможность работать неполный рабочий день или по гибкому графику без потери пособия. По мнению законодателей, это позволит специалистам, в первую очередь женщинам, не выпадать из профессии и поддерживать свою квалификацию.

Как система работает сейчас

В настоящее время отпуск по уходу за ребёнком оплачивается до достижения им возраста полутора лет. Размер пособия составляет 40% от среднего заработка родителя. При этом законодательством установлен потолок выплат: в 2025 году максимальная сумма не может превышать 68 996 рублей в месяц, независимо от уровня дохода.

Нацпроект «Семья» и демографическая политика

Эта инициатива укладывается в общую демографическую политику России, рассчитанную до 2036 года. Основными целями стратегии являются повышение рождаемости и укрепление института семьи. Одним из ключевых инструментов для этого станет новый национальный проект «Семья».

Правительство последовательно расширяет меры поддержки семей. Например, с 2024 года родители могут выходить на работу до достижения ребёнком 1,5 лет, полностью сохраняя пособие. Кроме того, власти планируют и дальше увеличивать максимальный размер выплат, который в 2026 году может превысить 80 тысяч рублей.

Законодательные инициативы в сфере демографии появляются регулярно. Например, недавно в Госдуму внесли законопроект об увеличении пособия по беременности и родам для женщин с трудовым стажем меньше полугода. Авторы предлагают поднять выплату с одного до двух МРОТ, чтобы поддержать матерей с невысоким доходом.

Все эти меры являются частью национального проекта «Семья», который стартовал 1 января 2025 года. Его главная цель — переломить негативные демографические тенденции и добиться устойчивого роста рождаемости. Проект включает в себя продление программы маткапитала до 2030 года, предоставление льготной ипотеки и адресное строительство детских садов.

Демографическая ситуация в России остаётся сложной. По данным ВЦИОМ, с 2015 года в стране наблюдается снижение рождаемости. Прогнозы экспертов указывают, что число женщин репродуктивного возраста продолжит сокращаться, что создаёт дополнительные риски для демографии. Тем не менее, власти рассчитывают на «демографическую оттепель» к 2036 году за счёт активной государственной поддержки семей.