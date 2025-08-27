Невеста вдовца Васили Фаттаховой снова вышла замуж

Год назад — пышное торжество с вдовцом певицы, а теперь — тихая роспись. Скандально известная косметолог из Уфы снова замужем. Кто он, новый муж?

Уфимский косметолог Лия Мифтахова, обвиняемая в причинении тяжкого вреда здоровью клиентке, сообщила о новом замужестве. 27 августа она опубликовала в своем блоге фотографию из ЗАГСа с мужчиной по имени Данил.

Нынешняя церемония прошла скромно, без гостей и торжества.

«Без лишней суеты и громких слов. Только мы вдвоем», — написала Мифтахова.

Этот брак сильно отличается от её предыдущих публичных отношений. Год назад, в августе 2024 года, косметолог устроила пышную свадьбу с предпринимателем Ильгизом Абдракиповым — вдовцом известной певицы Васили Фаттаховой. Тогда на празднике в уфимском ресторане «Версаль» выступали звезды татарской эстрады. Те отношения продлились три недели и, как позже призналась сама Мифтахова, не были зарегистрированы официально.

Параллельно с переменами в личной жизни развивается история с профессиональной деятельностью косметолога. Против Лии Мифтаховой возбуждено уголовное дело. По версии следствия, она оказала услуги, не отвечающие требованиям безопасности. Пациентка по имени Олеся утверждает, что после процедур контурной пластики и ультразвуковой подтяжки лица получила серьезные травмы кожи.

Несмотря на уголовное преследование, Мифтахова продолжает работать. Она проводит семинары, дает советы по уходу за собой в соцсетях и называет себя автором собственной методики омоложения. Детали о новом муже косметолог не раскрывает.