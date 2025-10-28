На 46 тысяч больше: в России с 1 февраля 2026 года проиндексируют маткапитал

Выплаты по маткапиталу с 1 февраля 2026 увеличат на 6,8%. На первого ребёнка сумма достигнет 737 тысяч. Новые правила коснутся почти все семьи с детьми, рожденными после 2020 года.

Материнский капитал на первого ребенка в России с 1 февраля 2026 года составит 737 205 рублей. Это на 46 939 рублей больше, чем в 2025 году, когда выплата равна 690 266 рублям. Индексация коснется всех семей, где дети рождены или усыновлены после 1 января 2020 года.

Насколько вырастут выплаты

Размер маткапитала проиндексируют на 6,8% — это следует из проекта федерального бюджета Социального фонда России на 2026 год, который Госдума приняла в первом чтении 22 октября. Индексация проводится ежегодно с 1 февраля на основе прогнозируемой инфляции.

На второго ребенка выплата составит 974 100 рублей, если семья не получала сертификат на первенца. Если маткапитал на первого ребенка уже получен, доплата за второго составит 236 900 рублей.

Что изменится для тех, кто уже получил сертификат

Неизрасходованный остаток материнского капитала также увеличится на 6,8%. Актуальный размер остатка можно проверить на портале «Госуслуги». Об этом сообщила первый замглавы комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая.

Она уточнила, что окончательный коэффициент индексации может быть скорректирован при значительном изменении уровня инфляции по итогам года.

Куда можно потратить

Средства материнского капитала разрешено направить на улучшение жилищных условий, включая покупку жилья и погашение ипотеки. Также деньги можно использовать на образование детей до 25 лет, формирование накопительной пенсии родителей или социальную адаптацию детей-инвалидов. Семьи с низким доходом могут оформить ежемесячную выплату из маткапитала на ребенка до трех лет.​

Планы на 2027–2028 годы

Согласно проекту бюджета, в 2027 году маткапитал на первенца вырастет до 766 693 рублей. В 2028 году сумма достигнет 797 361 рубля.

Единовременное пособие при рождении ребенка в 2026 году составит 28 773 рубля. Второе чтение законопроектов о бюджете РФ и Социального фонда на 2026–2028 годы запланировано на 18 ноября.

Новая семейная выплата в России

С 2026 года родители двух и более детей, чей среднедушевой доход ниже полутора прожиточных минимумов, будут получать часть подоходного налога в виде семейной выплаты. На эту меру в бюджете заложено 119 миллиардов рублей.