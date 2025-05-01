Молодым семьям в Уфе придется ждать жильё по пять лет

В республике приняли новые правила выплаты субсидий на покупку квартиры

В Уфе молодым семьям придётся стоять в очереди на жильё по пять лет. В республике приняли новые правила выплаты субсидий на покупку квартиры — об этом сообщает МКСеть со ссылкой на постановление правительства Башкортостана.

В программу внесли жёсткие изменения. Теперь, если семья пыталась искусственно ухудшить свои жилищные условия — например, поделить квартиру на бумаге с родственниками, — подавать документы на господдержку можно будет только через пять лет.

Также изменилась система подачи документов по ипотеке. Если кредит оформлен и на покупку, и на ремонт жилья, банк должен выдавать отдельные справки по суммам долга и процентам для каждой цели.

Власти объяснили: новые правила должны сделать выплаты более прозрачными и исключить злоупотребления.

Ранее мы писали о том, что в республикеза I квартал 2025 года объемы строительства жилья упали на 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Особенно провальным оказался январь, когда показатели рухнули на 65,3%.