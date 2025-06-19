Молодых родителей освободят от ипотечного бремени

Депутат Госдумы Яна Лантратова представила инициативу по кардинальному расширению ипотечной поддержки молодых семей. Законопроект нацелен на родителей, не достигших 26-летнего возраста, которые планируют второго ребенка в период с 2026 по 2030 год.

Новая мера призвана снять финансовое давление с молодых семей на старте карьеры. Высокие ипотечные платежи и нестабильные доходы заставляют пары откладывать рождение детей, объясняет автор инициативы. Предлагаемая поддержка позволит сосредоточиться на воспитании без опасений критической долговой нагрузки.

Инициатива дополняет уже действующие программы семейной ипотеки. С апреля текущего года семьи с детьми до шести лет могут оформить кредит под 6% годовых не только на новостройки, но и на вторичное жилье возрастом до 20 лет. Воспользоваться льготой можно только однократно.

Параллельно рассматривается предложение об удвоении выплат многодетным семьям. Депутат Нина Останина предлагает увеличить компенсацию с 450 до 900 тысяч рублей для семей с третьим ребенком. За пять лет размер поддержки ни разу не индексировался, несмотря на инфляцию.

Правительство выразило осторожность относительно финансовых последствий. Двукратное увеличение господдержки потребует значительных бюджетных вливаний в 2026-2027 годах, при этом точные расчеты затрат отсутствуют. Кабинет министров настаивает на доработке проекта.