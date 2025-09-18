Многодетным отцам в России предложили выплачивать крупную сумму

В Общественной палате предложили новую меру поддержки — «отцовский капитал». Выплату смогут получить папы, воспитывающие от трех детей в одном браке.

В Общественной палате РФ озвучили идею финансово поддержать многодетных отцов, сообщает ТАСС. Глава профильной комиссии Сергей Рыбальченко выступил с предложением ввести для них специальный «отцовский капитал». Главное условие — наличие троих или более детей, рожденных в одном браке.

Новая выплата, по задумке, должна стать федеральной и превышать один миллион рублей. При этом регионам оставят право производить к этой сумме свои надбавки. Основная цель — подставить финансовое плечо мужчинам, ведь в 40% многодетных семей мать уже не работает, и вся нагрузка ложится на отца.

Потратить мужской капитал можно будет по аналогии с материнским: на жилье, образование детей или ежемесячные пособия для малоимущих. Но есть и новые опции. Рыбальченко предлагает разрешить тратить деньги на покупку большого семейного автомобиля или на ремонт квартиры.

Акцент на «одном браке» сделан не случайно. Инициатива, по словам эксперта, должна работать как якорь, который удерживает семью вместе. Эта мера направлена не просто на стимулирование рождаемости, а на поддержку ценности крепкого и полного союза, где есть и мама, и папа.

Без мамы капитал не получить — так инициаторы подчеркивают, что поддерживают не только рождение детей, но и саму структуру традиционной семьи.