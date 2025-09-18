0
1 час
Семья

Многодетным отцам в России предложили выплачивать крупную сумму

В Общественной палате предложили новую меру поддержки — «отцовский капитал». Выплату смогут получить папы, воспитывающие от трех детей в одном браке.
отец с ребенком на руках
©Imagen

В Общественной палате РФ озвучили идею финансово поддержать многодетных отцов, сообщает ТАСС. Глава профильной комиссии Сергей Рыбальченко выступил с предложением ввести для них специальный «отцовский капитал». Главное условие — наличие троих или более детей, рожденных в одном браке.

Новая выплата, по задумке, должна стать федеральной и превышать один миллион рублей. При этом регионам оставят право производить к этой сумме свои надбавки. Основная цель — подставить финансовое плечо мужчинам, ведь в 40% многодетных семей мать уже не работает, и вся нагрузка ложится на отца.

Потратить мужской капитал можно будет по аналогии с материнским: на жилье, образование детей или ежемесячные пособия для малоимущих. Но есть и новые опции. Рыбальченко предлагает разрешить тратить деньги на покупку большого семейного автомобиля или на ремонт квартиры.

Акцент на «одном браке» сделан не случайно. Инициатива, по словам эксперта, должна работать как якорь, который удерживает семью вместе. Эта мера направлена не просто на стимулирование рождаемости, а на поддержку ценности крепкого и полного союза, где есть и мама, и папа.

Без мамы капитал не получить — так инициаторы подчеркивают, что поддерживают не только рождение детей, но и саму структуру традиционной семьи.

Похожие записи
0
12.09.2025
Семья

В Башкирии вводят новый семейный праздник под Новый год

воздушные шары
В Башкирии готовятся учредить новый праздник — День многодетной семьи. Депутаты Курултая предлагают отмечать его 21 декабря. Идея — поддержать семейные ценности.
0
11.09.2025
Новости

В Госдуме предложили снизить возраст для пенсионных надбавок

деньги под кошельком
Депутаты внесут в Госдуму законопроект о снижении возраста для пенсионных надбавок с 80 до 70 лет. Сумма доплаты для самых пожилых может вырасти в два раза.
2
06.09.2025
Новости

В России появится дополнительный маткапитал в размере 1 млн рублей

женщина держит в руках детские носочки
С 2026 года компании в России, возможно, смогут выплачивать сотрудникам до миллиона рублей за рождение ребёнка. Выплата будет без налогов — выгодно и бизнесу, и семье.
0
25.08.2025
Новости

Семьям с детьми предложили выплачивать до 50 тысяч рублей к 1 сентября

купюры номиналом 5000 рублей
Лидер «Справедливой России» внёс в Госдуму проект о ежегодных выплатах к 1 сентября. Семьям на школьников и студентов могут выделить до 50,2 тыс. рублей.
0
25.07.2025
Новости

В Госдуме предложили выплачивать родителям по 17 тысяч рублей на сборы в школу

кошелек с пятитысячными купюрами
В Госдуме снова предложили выплачивать семьям по 17 тысяч рублей на сборы ребёнка в школу. Инициатива уже получала отказ, но депутаты не сдаются
0
24.06.2025
Новости

В городах Башкирии закончились земельные участки для многодетных семей

земельный участок
Власти Башкирии разрешили крупным городам изымать земельные наделы у соседних районов ради обеспечения льготных категорий граждан. Об этом заявила вице-премьер Наталья Полянская на правительственном совещании с муниципальными руководителями.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.