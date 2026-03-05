Матерям-героиням в Башкирии назначили ежемесячные выплаты свыше 76 тысяч рублей

С 2026 года обладательницы звания «Мать-героиня» в Башкортостане получают 76,4 тысячи рублей ежемесячно, доплату к пенсии и расширенный учёт декретного стажа. Об этом сообщили в отделении Социального фонда России по Башкортостану.

Выплата начисляется автоматически с момента присвоения звания, но не ранее 1 января 2025 года. Подавать заявление не требуется. Сумму проиндексировали на 5,6% с 1 февраля текущего года.

Доплата к пенсии в 36 тысяч и учет стажа

Вместо денежной выплаты женщина вправе воспользоваться натуральными льготами: бесплатным проездом, санаторно-курортным лечением, компенсацией расходов на жильё и коммунальные услуги, получением лекарств по рецептам и профессиональным обучением.

Помимо этого, неработающим матерям-героиням полагается доплата к пенсии — 36,5 тысячи рублей ежемесячно. Её индексируют ежегодно с 1 апреля. На работающих женщин и женщин-предпринимателей выплата не распространяется.

Ещё одно нововведение касается пенсионного стажа. Теперь в него засчитывают все периоды отпуска по уходу за детьми до полутора лет, включая пятого, шестого и последующих. Ранее учитывался уход только за четырьмя детьми. С 1 января 2026 года вступило в силу постановление правительства РФ о снятии ограничений на включение декретных отпусков в страховой стаж.

Сколько многодетных матерей в Башкортостане получат новые льготы

Звание «Мать-героиня» учредили в 1944 году как высшую степень отличия для матерей, воспитавших десять и более детей. В 2025 году Государственная Дума приняла закон, уравнявший матерей-героинь в социальных гарантиях с Героями Труда России.

По данным Министерства семьи, труда и соцзащиты населения Башкортостана, в республике проживают более 72 тысяч многодетных семей, а за последние пять лет их количество увеличилось на 23,6%. Согласно статистике ведомства, медалью «Материнская слава» в Башкирии наградили 9 568 женщин, а 10 матерей удостоены федерального звания «Мать-героиня».

Башкортостан лидирует в Приволжском федеральном округе по числу многодетных семей и занимает седьмое место в России. В республике действует более 40 мер поддержки семей с детьми, ими пользуются порядка 192 тысяч семей, а общий объём финансирования превышает 14 млрд рублей. Текущий 2026 год в Башкортостане объявлен Годом большой и дружной семьи, что предполагает дополнительные меры поддержки многодетных.