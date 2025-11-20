Матерей-героинь в Башкирии приравняли к Героям России

Женщины из Башкортостана, удостоенные звания «Мать-героиня», получили право на ежемесячную денежную выплату в размере более 72 тысяч рублей наравне с Героями России и Труда.

Государственная Дума РФ приняла закон, который предоставляет женщинам со званием «Мать-героиня» социальные гарантии, аналогичные тем, что имеют Герои России и Герои Труда. Об этом сообщили в издании «Башинформ», ссылаясь на заявление министра труда и социальной защиты населения республики.

Теперь обладательницы высшей родительской награды могут выбрать ежемесячную денежную выплату взамен набора льгот. Сумма этой выплаты составляет 72 403 рубля и подлежит ежегодной индексации в соответствии с законодательством.

По информации Министерства семьи, труда и соцзащиты населения Башкортостана, в республике это звание на данный момент присвоено десяти женщинам. Закон коснётся матерей, которые родили и воспитали десять или более детей.

В перечень предоставляемых социальных гарантий входят такие привилегии, как внеочередное медицинское обслуживание, освобождение от оплаты коммунальных услуг и жилья, а также право на бесплатное получение земельного участка. Кроме того, предусмотрены дополнительные возможности для профессионального обучения и трудоустройства.

У женщин есть право выбора между получением полного пакета натуральных льгот и денежной компенсацией. Это позволяет им самостоятельно определять наиболее удобную для себя форму государственной поддержки.

Данное нововведение является частью общей тенденции по усилению социальной поддержки в регионе. Ранее портал news-bash.ru сообщал об общей индексации социальных выплат для льготников в республике на 9,5% с начала февраля, а также об утверждении нового прожиточного минимума на 2026 год, который для детей составит 16 350 рублей.

Размер выплаты для матерей-героинь соответствует сумме, установленной для Героев Труда, которая была проиндексирована с 1 февраля 2025 года на 9,5%. Эта мера была принята для компенсации уровня инфляции за 2024 год, что обеспечивает сохранение реальной стоимости социальной помощи.