0
2 часа
Семья

Матерей-героинь в Башкирии приравняли к Героям России

Женщины из Башкортостана, удостоенные звания «Мать-героиня», получили право на ежемесячную денежную выплату в размере более 72 тысяч рублей наравне с Героями России и Труда.
мама с детьми сидит на диване
©Grok

Государственная Дума РФ приняла закон, который предоставляет женщинам со званием «Мать-героиня» социальные гарантии, аналогичные тем, что имеют Герои России и Герои Труда. Об этом сообщили в издании «Башинформ», ссылаясь на заявление министра труда и социальной защиты населения республики.

Теперь обладательницы высшей родительской награды могут выбрать ежемесячную денежную выплату взамен набора льгот. Сумма этой выплаты составляет 72 403 рубля и подлежит ежегодной индексации в соответствии с законодательством.

По информации Министерства семьи, труда и соцзащиты населения Башкортостана, в республике это звание на данный момент присвоено десяти женщинам. Закон коснётся матерей, которые родили и воспитали десять или более детей.

В перечень предоставляемых социальных гарантий входят такие привилегии, как внеочередное медицинское обслуживание, освобождение от оплаты коммунальных услуг и жилья, а также право на бесплатное получение земельного участка. Кроме того, предусмотрены дополнительные возможности для профессионального обучения и трудоустройства.

У женщин есть право выбора между получением полного пакета натуральных льгот и денежной компенсацией. Это позволяет им самостоятельно определять наиболее удобную для себя форму государственной поддержки.

Данное нововведение является частью общей тенденции по усилению социальной поддержки в регионе. Ранее портал news-bash.ru сообщал об общей индексации социальных выплат для льготников в республике на 9,5% с начала февраля, а также об утверждении нового прожиточного минимума на 2026 год, который для детей составит 16 350 рублей.

Размер выплаты для матерей-героинь соответствует сумме, установленной для Героев Труда, которая была проиндексирована с 1 февраля 2025 года на 9,5%. Эта мера была принята для компенсации уровня инфляции за 2024 год, что обеспечивает сохранение реальной стоимости социальной помощи.

Похожие записи
0
30.10.2025
Семья

В Башкирии учрежден новый праздник: 21 декабря отметят День многодетной семьи

цифры на календаре
В Башкирии появился новый официальный праздник — День многодетной семьи. Депутаты Курултая решили, что отмечать его будут ежегодно 21 декабря.
0
18.09.2025
Семья

Многодетным отцам в России предложили выплачивать крупную сумму

отец с ребенком на руках
В Общественной палате предложили новую меру поддержки — «отцовский капитал». Выплату смогут получить папы, воспитывающие от трех детей в одном браке.
0
12.09.2025
Семья

В Башкирии вводят новый семейный праздник под Новый год

воздушные шары
В Башкирии готовятся учредить новый праздник — День многодетной семьи. Депутаты Курултая предлагают отмечать его 21 декабря. Идея — поддержать семейные ценности.
0
28.08.2025
Новости

Студенткам в Башкирии увеличили декретное пособие

пятитысячные рублевые купюры
С 1 сентября студентки Башкирии будут получать декретные по-новому. Выплату отвязали от стипендии и приравняли к прожиточному минимуму. Сумма за 140 дней — около 80,2 тысячи рублей.
0
24.06.2025
Новости

В городах Башкирии закончились земельные участки для многодетных семей

земельный участок
Власти Башкирии разрешили крупным городам изымать земельные наделы у соседних районов ради обеспечения льготных категорий граждан. Об этом заявила вице-премьер Наталья Полянская на правительственном совещании с муниципальными руководителями.
0
21.01.2025
Политика

Депутаты Госдумы придумали способ сэкономить деньги многодетным семьям

восточный выезд в уфе
21 января 2025 года депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» во главе с Сергеем Мироновым внесли в Государственную Думу законопроект, предусматривающий право бесплатного проезда по
