Королевская двойня: в Уфе зарегистрировали редкое рождение разнополых близнецов

В семье из Башкирии зарегистрировали редкий случай — рождение разнополых близнецов, которых называют «королевской двойней».
отец двойни
©Госкомюстиции Башкирии

В Уфе 4 февраля 2026 года в семье Насыровых произошло радостное событие — на свет появилась так называемая «королевская двойня». Об этом сообщили в пресс-службе Госкомитета юстиции Башкирии. У Тагира и Юлии родились сразу двое малышей: сначала дочь Александра, а вслед за ней — сын Эмиль.

«Королевской» двойней принято называть разнополых близнецов — мальчика и девочку, появившихся в результате одной беременности. Такие случаи встречаются нечасто и всегда привлекают особое внимание.

Врачи подчёркивают: многоплодная беременность и роды требуют усиленного медицинского контроля, поскольку считаются более сложными. Однако в этот раз всё завершилось благополучно — и мама, и оба ребёнка чувствуют себя хорошо.

«Поздравляем родителей с двойным счастьем и желаем успехов в воспитании малышей! Пусть крепким будет то, что важнее всего в жизни, — дружба, здоровье, семья», — отметили в ведомстве.

Случаи рождения двойняшек фиксировались в Башкирии и ранее. 18 января 2026 года в Зилаирском районе в семье Шаховых также родилась «королевская двойня» — мальчик и девочка стали шестым и седьмым ребёнком в семье. Родителям были вручены свидетельства о рождении и подарок.

В январе 2025 года в Сибайской больнице 23-летняя Айгиза Юлуева родила разнополых близнецов естественным путём, без операции, что также было отмечено врачами как редкое событие.

29 января 2026 года врачи РКБ имени Куватова в Уфе выходили двойняшек, родившихся на 33-й неделе с гипоксией и низкой массой тела. Дети не дышали самостоятельно и месяц находились под наблюдением медиков.

Напомним, с декабря 2025 года родители двойняшек и тройняшек в Башкирии могут оформить ежемесячное пособие онлайн через региональный портал Госуслуг.

