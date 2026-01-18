«Королевская» двойня пополнила семью в Башкирии

В Зилаирском районе Башкирии в семье Шаховых родились мальчик и девочка, став шестым и седьмым ребенком. Родителям вручили свидетельства о рождении и подарок.

Государственный комитет Республики Башкортостан по делам юстиции сообщил о регистрации рождения двойни в Зилаирском районе. Соответствующая запись внесена в акты гражданского состояния в начале января.

Событие произошло в селе Бердяш в семье Виталия и Алены Шаховых. Дети появились на свет 30 декабря. Родители дали новорожденным созвучные имена — Кирилл и Кира.

Рождение разнополых близнецов, которых принято называть «королевской» двойней, увеличило состав семьи до девяти человек. Мальчик и девочка стали шестым и седьмым ребенком у супругов. Сотрудники ЗАГСа вручили родителям первые документы детей.

Ранее в Зилаирском районе уже регистрировались случаи рождения двойняшек. Летом прошлого года в семье Габитовых родились сыновья Амир и Рамин.

По статистике Башстата, ежегодно в республике рождается более 300 пар близнецов. В 2023 году было зафиксировано 339 таких случаев, также зарегистрировано рождение одной тройни.

В регионе отмечаются локальные особенности рождаемости близнецов. В деревне Кабаково Кармаскалинского района фиксируется высокая концентрация многоплодных родов, что специалисты объясняют генетическими факторами местной популяции.

Семьи при рождении детей получают государственную поддержку. С 1 февраля 2025 года размер единовременного пособия при рождении ребенка проиндексирован и составляет около 27 тысяч рублей. Для многодетных семей с восемью и более детьми предусмотрена региональная единовременная выплата в размере более 600 тысяч рублей.

Дополнительно для семей с детьми действуют ежемесячные пособия. В 2026 году максимальный размер выплаты привязан к прожиточному минимуму и превышает 16 тысяч рублей.