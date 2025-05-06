Башкирия превращается в маленький Таджикистан — местные ЗАГСы начали массово регистрировать детей с нетипичными для региона именами. Такие данные сегодня опубликовал федеральный портал ЗАГС.

В республике уже появились Очахон и Фирдавс — оба имени чисто таджикские. Кстати, Фирдавс переводится как «рай», а Очахон — «королева весны». Романтика, однако.

Но это не всё. Родители в Башкирии теперь выбирают для своих детей такие необычные имена, как Айрина, Вилая, Замира, Линара, Вахтанг, Габриэль, Тимир и Эдриан.

Похоже, многонациональность Башкирии выходит на новый уровень. Скоро в детских садах воспитатели будут тренироваться выговаривать все эти имена без запинки.

А вы бы назвали своего ребёнка Фирдавсом? Или предпочитаете традиционных Машу и Сашу?