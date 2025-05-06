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«Королева весны» и «рай» теперь живут в Башкирии

©rutube

Башкирия превращается в маленький Таджикистан — местные ЗАГСы начали массово регистрировать детей с нетипичными для региона именами. Такие данные сегодня опубликовал федеральный портал ЗАГС.

В республике уже появились Очахон и Фирдавс — оба имени чисто таджикские. Кстати, Фирдавс переводится как «рай», а Очахон — «королева весны». Романтика, однако.

Но это не всё. Родители в Башкирии теперь выбирают для своих детей такие необычные имена, как Айрина, Вилая, Замира, Линара, Вахтанг, Габриэль, Тимир и Эдриан.

Похоже, многонациональность Башкирии выходит на новый уровень. Скоро в детских садах воспитатели будут тренироваться выговаривать все эти имена без запинки.

А вы бы назвали своего ребёнка Фирдавсом? Или предпочитаете традиционных Машу и Сашу?

имена в Башкирии статистика ЗАГС
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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