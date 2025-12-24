Число разводов в Башкирии упало почти на треть

За девять месяцев 2025 года жители республики стали реже расторгать браки: количество разводов снизилось на 27,8%. Статистику на заседании правительства озвучил премьер-министр Андрей Назаров.

С начала года в регионе распалось 8,5 тысячи семей. Для сравнения: годом ранее эта цифра была почти на треть выше. Одновременно растет интерес к созданию семьи. За тот же период ЗАГСы зарегистрировали 17,4 тысячи свадеб — на 3% больше показателей прошлого года.

Власти отмечают, что пары все чаще выбирают официальную регистрацию отношений, отказываясь от незарегистрированного сожительства.

Эффект медиации и госпошлин

В правительстве укрепление семей связывают с работой служб примирения. Семейные медиаторы помогают супругам в кризисе договориться без судебных разбирательств. Ежегодно специалистам удается сохранить около сотни семей, которые уже стояли на грани развода. Теперь власти планируют открыть кабинеты медиации в каждом районе и городе республики.

Еще один фактор — финансовый. С 2025 года в России значительно выросли госпошлины за расторжение брака. Процедура стала дороже, что заставляет пары дольше обдумывать решение перед подачей заявления.

Статистика

Любопытно взглянуть на портрет среднестатистических молодоженов, который за последнее время сильно изменился. Если раньше под венец шли в основном 20-летние, то теперь брачный возраст в Башкирии сместился к отметке 33–35 лет. Люди подходят к созданию семьи более осознанно, уже имея за плечами жизненный опыт и карьеру.

Статистика по районам Уфы также дает пищу для размышлений. Традиционно «лидером» по числу разводов остается Октябрьский район столицы, где распадается каждая пятая семья. А вот в сельской местности союзы, как правило, оказываются крепче и долговечнее городских.

Интересно сравнить нынешнюю ситуацию с данными прошлого года, когда в инфополе гремела тема «фиктивных разводов». В 2024-м многие пары официально расторгали отношения ради получения единого пособия, что искажало реальную картину.

В целом по Приволжскому федеральному округу Башкирия сейчас выглядит одним из самых «семейных» регионов. Сокращение числа разводов здесь идет опережающими темпами, в то время как соседи пока не могут похвастаться столь резким укреплением института брака.