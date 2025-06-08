Башкирская блогерша рассказала о гибели первенца и алкоголе

Популярная башкирская блогерша Миляуша Шайхлисламова неожиданно поделилась с подписчиками о личной трагедии. Звезда соцсетей, известная юмористическим контентом о деревенской жизни, поведала о смерти первенца и борьбе с депрессией.

Создательница развлекательного блога призналась, что несколько лет назад пережила смерть новорожденного сына. Младенец скончался на десятый день жизни. Это стало для молодой матери настоящим ударом.

Горе усугублялось неудачным первым замужеством, которое распалось практически одновременно с потерей ребенка. Шайхлисламова честно рассказала о том периоде своей жизни, когда она пыталась заглушить душевную боль алкоголем.

«Развелась, я уснуть не могла. Душа прямо у меня сильно горела», — поделилась блогерша с аудиторией. По ее словам, крепкие напитки помогали лишь на десять процентов, но даже это облегчение казалось спасением.

Миляуша подчеркнула, что теперь не осуждает людей, которые спиваются от горя. Собственный опыт научил ее понимать, насколько невыносимой может быть душевная боль и как сложно с ней справляться.

Сегодня жизнь блогерши кардинально изменилась. Она обрела семейное счастье во втором браке и воспитывает ребенка. Откровенность звезды соцсетей стала неожиданностью для поклонников, привыкших к ее легкому юмористическому контенту.

В Башкирии в 2025 году наблюдается значительное снижение младенческой смертности по сравнению с предыдущими периодами. За январь-февраль 2025 года в республике умерло 20 детей в возрасте до одного года, что на 25,9% меньше, чем за аналогичный период 2024 года, когда умерло 27 младенцев.

Сравнение с общероссийскими показателями

Снижение младенческой смертности в Башкирии происходит на фоне общероссийской тенденции улучшения ситуации. За январь-февраль 2025 года младенческая смертность в России в целом сократилась на 14,3% — с 866 детей в начале 2024 года до 742 умерших малышей в начале 2025 года.

Долгосрочная динамика

Положительная тенденция в Башкирии наблюдается уже несколько лет подряд. За последние три года уровень младенческой смертности в республике снизился на 18%. Еще более впечатляющими выглядят показатели за шестилетний период — с 2019 по 2024 год младенческая смертность снизилась на 40%, достигнув минимального значения за всю историю статистического наблюдения.

В 2024 году в Башкирии было зарегистрировано 133 смерти среди детей до одного года, что на 3,6% меньше, чем в 2023 году, когда умерло 138 младенцев. За январь-ноябрь 2024 года скончались 125 детей в возрасте до одного года.