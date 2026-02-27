0
5 часов
Семья

В Башкирии 113 пар узаконили отношения в красивую зеркальную дату

Зеркальная дата 26 февраля 2026 года вызвала всплеск регистраций браков в Башкирии — 113 пар оформили отношения за один день. Больше всего свадеб зафиксировали Уфа и Нефтекамск.
загс
©rutube

Зеркальная дата 26.02.26 стала поводом для массовых регистраций браков в Башкирии. В этот день в республике оформили отношения 113 пар, сообщил глава Госкомитета РБ по делам юстиции Владимир Спеле.

Где в Башкирии расписалось больше всего пар 26 февраля

Уфа возглавила рейтинг — здесь расписались 23 пары. Среди столичных ЗАГСов больше всего пар выбрали Орджоникидзевский район — девять регистраций, далее Ленинский район — семь и Калининский — пять.

По республике на первом месте оказался Нефтекамск — 15 церемоний. Второе место занял Белорецкий район с восемью браками. Третье место поделили Стерлитамакский и Благовещенский районы — по семь регистраций.

2026 год уступил рекорду прошлой зеркальной даты

Для сравнения: предыдущая зеркальная дата — 25.02.2025 — привлекла ещё больше молодожёнов в Башкирии: тогда отношения узаконили 143 пары. Показатель 2026 года оказался на 30 пар ниже прошлогоднего.

Число разводов в республике резко сократилось на 27%

За девять месяцев 2025 года число зарегистрированных браков в республике выросло на 2,6% по сравнению с 2024 годом, при этом количество разводов сократилось на 27,8%. Впервые вступили в брак более половины пар — 55%, об этом заявил премьер-министр Башкирии Андрей Назаров на заседании правительства.

Похожие записи
0
24.12.2025
Семья

Число разводов в Башкирии упало почти на треть

загс
За девять месяцев 2025 года жители республики стали реже расторгать браки: количество разводов снизилось на 27,8%. Статистику на заседании правительства озвучил премьер-министр Андрей Назаров.
0
12.12.2025
Семья

Средний брачный возраст в Башкирии вырос до 33–35 лет

загс
Госкомюстиции Башкирии фиксирует неожиданный социальный сдвиг: в 2025 году средний возраст создания семьи в регионе резко вырос. Теперь женщины решаются на штамп в паспорте ближе к 33 годам, а мужчины
0
27.08.2025
Общество

Свадьба в Башкирии разделила пользователей соцсетей: танец гостей вызвал споры о традициях

загс
Сельская свадьба в Башкирии стала хитом и скандалом одновременно. Одни видят в горячих танцах молодёжи норму, другие — позор и отход от традиций.
0
11.07.2025
Семья

В Уфе оформили брак, не отходя от больничной койки

загс
Парочка из Уфы решила не тянуть с браком до выписки. Молодые расписались прямо в роддоме, пока невеста готовилась к родам. Говорят, всё ради семейной ипотеки
0
14.06.2025
Семья

В Башкирии нашлась самая патриотичная пара

российский флаг
О новой ячейке общества из Стерлитамака отчитались в Госкомюсте Башкирии. Теперь Владислав и Эльвира официально муж и жена. Их брак зарегистрировали в городском ЗАГСе прямо в День России.
0
16.02.2025
Семья

В День влюбленных 164 пары сыграли свадьбу в Башкирии

загс
В День святого Валентина в Башкирии 164 пары официально зарегистрировали брак. Об этом сообщает Государственный комитет по делам юстиции республики. Большинство церемоний прошло в столице региона.
Главная
Мы в MAX
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.