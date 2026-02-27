В Башкирии 113 пар узаконили отношения в красивую зеркальную дату

Зеркальная дата 26 февраля 2026 года вызвала всплеск регистраций браков в Башкирии — 113 пар оформили отношения за один день. Больше всего свадеб зафиксировали Уфа и Нефтекамск.

Зеркальная дата 26.02.26 стала поводом для массовых регистраций браков в Башкирии. В этот день в республике оформили отношения 113 пар, сообщил глава Госкомитета РБ по делам юстиции Владимир Спеле.

Где в Башкирии расписалось больше всего пар 26 февраля

Уфа возглавила рейтинг — здесь расписались 23 пары. Среди столичных ЗАГСов больше всего пар выбрали Орджоникидзевский район — девять регистраций, далее Ленинский район — семь и Калининский — пять.

По республике на первом месте оказался Нефтекамск — 15 церемоний. Второе место занял Белорецкий район с восемью браками. Третье место поделили Стерлитамакский и Благовещенский районы — по семь регистраций.

2026 год уступил рекорду прошлой зеркальной даты

Для сравнения: предыдущая зеркальная дата — 25.02.2025 — привлекла ещё больше молодожёнов в Башкирии: тогда отношения узаконили 143 пары. Показатель 2026 года оказался на 30 пар ниже прошлогоднего.

Число разводов в республике резко сократилось на 27%

За девять месяцев 2025 года число зарегистрированных браков в республике выросло на 2,6% по сравнению с 2024 годом, при этом количество разводов сократилось на 27,8%. Впервые вступили в брак более половины пар — 55%, об этом заявил премьер-министр Башкирии Андрей Назаров на заседании правительства.