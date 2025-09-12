0
7 часов
Образование

Жители Башкирии объяснили, почему стобалльники ЕГЭ уезжают из республики

Лишь четверть башкирских стобалльников осталась учиться в родной республике. Жители винят во всём мизерное количество бюджетных мест, высокие цены и слабое качество образования.
паспорт, ручка и стакан с водой на столе
©Ньюс-Баш

Новость о том, что лучшие умы утекают из республики, разлетелась по соцсетям после заявления главы башкирского Минпросвещения. Ситуация спровоцировала волну негодования среди местных жителей, которые не стали молчать.

Ильдар Мавлетбердин озвучил невесёлую арифметику: из 158 стобалльников в башкирские вузы поступили лишь 25 процентов. Остальные, очевидно, выбрали для себя учебные заведения Москвы и Санкт-Петербурга, оставив регион без самых перспективных кадров.

Жители республики в онлайне быстро нашли причины происходящего. По их словам, пробиться на бюджет почти нереально — на всю Уфу выделяют по 10-15 мест, а проходной балл составляет 270. Люди не понимают, какой смысл в высоких баллах ЕГЭ, если всё равно нет шансов учиться бесплатно. За платное обучение при этом просят суммы, превышающие 100 тысяч рублей в год.

Другая острая претензия — уровень преподавания. Некоторые комментаторы утверждают, что педагоги просто зачитывают скопированные из интернета статьи.

В качестве примера приводят соседний Татарстан, где стобалльников почти вдвое больше — около 300. Отсюда и горький итог: самые способные выпускники пакуют чемоданы и отправляются покорять столицы.

