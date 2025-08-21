Главная » Образование
Житель Башкирии предложил радикально изменить зарплаты учителей

Главная идея — отказаться от уравниловки и привязать доход учителя к конкретным результатам
Житель Башкирии предложил в соцсетях изменить систему оплаты труда школьных учителей — платить им за реальные достижения учеников, а не за отработанные часы. По его мнению, доход сильного педагога может достигать 150–200 тысяч рублей в месяц.

Главная идея — отказаться от уравниловки и привязать доход учителя к конкретным результатам. Учитель, чей класс показывает высокие знания, а ученики побеждают на олимпиадах, должен получать больше.

Для этого предлагается ввести систему премий за подготовку призеров и участников олимпиад. Размер бонуса будет зависеть от количества успешных учеников и уровня их достижений.

По мнению автора, нынешняя система, которая поощряет в основном за стобалльников на ЕГЭ, несправедлива. Он считает, что педагог, подготовивший десять учеников с результатом 90+ баллов, заслуживает не меньшего вознаграждения, чем его коллега с одним стобалльником.

Чтобы оценка работы учителя была честной, автор предлагает проводить независимые контрольные работы. Такие срезы знаний покажут реальный уровень подготовки всего класса, а не только отдельных «звезд».

Такая система, по мнению автора инициативы, поможет не только справедливо оценивать труд учителей, но и привлечь в школы новых талантливых специалистов. Высокие зарплаты станут для них мощным стимулом.

