0
3 часа
Образование

Завучам в Башкирии назначили новые надбавки за работу с трудными подростками

Глава Башкортостана Радий Хабиров подписал указ о ежемесячной доплате 30 тысяч рублей заместителям директоров школ по воспитательной работе. Выплаты за работу с трудными подростками начисляются с 1 марта 2026 года.
кошелек с пятитысячными купюрами
©news-bash

В Башкортостане заместители директоров школ по воспитательной работе начнут получать ежемесячную надбавку в размере 30 тысяч рублей. Доплата распространяется на образовательные учреждения первой и второй категории антитеррористической защищённости (согласно Постановлению Правительства РФ № 1006).

На базовую сумму надбавки начислят уральский коэффициент (15%). Таким образом, фактическая сумма ежемесячной выплаты составит 34 500 рублей. Правительство республики уже определяет источники финансирования этих расходов. Конкретный перечень школ, педагоги которых получат прибавку к зарплате, составит Министерство просвещения РБ.

Как изменятся обязанности завучей и психологов

Ведомство совместно с органами местного самоуправления закрепит в каждой выбранной школе ответственных за профилактику деструктивного поведения учащихся. Специалисты будут работать по новой типовой должностной инструкции. В их задачи войдет:

  • руководство профилактической работой;
  • выявление учеников из группы риска и адресная работа с ними;
  • координация штатных психологов и социальных педагогов;
  • взаимодействие с родителями и мониторинг психологического климата.

Аттестацию таких специалистов планируют проводить ежегодно. Одновременно при Республиканском центре психолого-педагогической помощи появится новое антикризисное подразделение. В его штат войдут до 40 специалистов, которые займутся экстренными выездами в школы республики, анализом обстановки и разработкой профилактических решений.

Почему Радий Хабиров поручил усилить безопасность школ

Решение о введении выплат стало итогом серии февральских совещаний. 10 февраля 2026 года на встрече с директорами учебных заведений в Уфе Радий Хабиров впервые объявил о намерении поддержать завучей рублем. Спустя два дня был подписан указ об усилении безопасности в школах, который предусматривал создание новых должностей. Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров также поручил силовым ведомствам провести тренировки и усилить пропускной режим.

По данным Государственного Собрания РБ, сейчас в республике острая нехватка квалифицированных школьных психологов. Депутаты уже предложили заложить в бюджет дополнительные средства на расширение штата. В то же время четыре психолого-педагогических центра Уфы разрабатывают единую программу раннего распознавания девиантного поведения среди подростков.

За уточнениями по новым выплатам педагоги могут обращаться на горячую линию Минпросвещения РБ по телефонам: 8 (347) 218-03-25 или 218-03-26 (в будние дни с 09:00 до 18:00).

Похожие записи
0
06.03.2026
Семья

Матерям-героиням в Башкирии назначили ежемесячные выплаты свыше 76 тысяч рублей

пятитысячные рублевые купюры
С 2026 года обладательницы звания «Мать-героиня» в Башкортостане получают 76,4 тысячи рублей ежемесячно, доплату к пенсии и расширенный учёт декретного стажа. Об этом сообщили в отделении Социального фонда России по Башкортостану.
0
04.03.2026
Образование

Минпросвещения: бесплатное питание в школах Башкирии снизило болезни пищеварения у детей

питание в школе
В Башкирии болезни органов пищеварения у учеников начальных классов за пять лет переместились с первого на четвёртое место. Власти связывают это с бесплатным горячим питанием в школах.
0
02.03.2026
Дороги и транспорт

«Влупили денег, а свет не горит»: глава Башкирии потребовал срочно починить освещение трассы Уфа — Стерлитамак

трасса ночью с освещением
Глава Башкирии потребовал за две недели решить вопрос с неработающим освещением на федеральной трассе Р-240.
0
01.03.2026
Новости

Радий Хабиров проверил, как белорусские зубры прижились в Башкирии

зубры в лесу
Радий Хабиров проверил адаптацию белорусских зубров в Мурадымовском ущелье. Башкирская популяция редких животных выросла до 25 особей и вскоре пополнится за счет президентского гранта.
0
25.02.2026
Новости

Башкирия выделит 158 млн рублей на «земские» выплаты медикам — кто получит деньги

медицинская тележка
В 2026 году власти Башкирии выделят 158,3 млн рублей на поддержку медработников по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Выплаты получат 159 специалистов.
0
24.02.2026
Новости

«Тяжелая и непонятная ситуация»: Глава Башкирии прокомментировал арест Амины Шафиковой

Амина Шафикова
Глава Башкирии Радий Хабиров публично поддержал арестованную министра культуры Амину Шафикову и заявил, что не намерен отстранять её от должности. Ситуацию с задержанием он назвал «непонятной».
0
20.02.2026
Спецоперация

Мэрия Стерлитамака выплатит 400 тысяч рублей за привлечение контрактников

купюры номиналом 5000 рублей
Администрация Стерлитамака утвердила выплаты в 400 тысяч рублей жителям за привлечение добровольцев на контрактную службу.
Главная
Мы в MAX
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.