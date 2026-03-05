Завучам в Башкирии назначили новые надбавки за работу с трудными подростками

Глава Башкортостана Радий Хабиров подписал указ о ежемесячной доплате 30 тысяч рублей заместителям директоров школ по воспитательной работе. Выплаты за работу с трудными подростками начисляются с 1 марта 2026 года.

В Башкортостане заместители директоров школ по воспитательной работе начнут получать ежемесячную надбавку в размере 30 тысяч рублей. Доплата распространяется на образовательные учреждения первой и второй категории антитеррористической защищённости (согласно Постановлению Правительства РФ № 1006).

На базовую сумму надбавки начислят уральский коэффициент (15%). Таким образом, фактическая сумма ежемесячной выплаты составит 34 500 рублей. Правительство республики уже определяет источники финансирования этих расходов. Конкретный перечень школ, педагоги которых получат прибавку к зарплате, составит Министерство просвещения РБ.

Как изменятся обязанности завучей и психологов

Ведомство совместно с органами местного самоуправления закрепит в каждой выбранной школе ответственных за профилактику деструктивного поведения учащихся. Специалисты будут работать по новой типовой должностной инструкции. В их задачи войдет:

руководство профилактической работой;

выявление учеников из группы риска и адресная работа с ними;

координация штатных психологов и социальных педагогов;

взаимодействие с родителями и мониторинг психологического климата.

Аттестацию таких специалистов планируют проводить ежегодно. Одновременно при Республиканском центре психолого-педагогической помощи появится новое антикризисное подразделение. В его штат войдут до 40 специалистов, которые займутся экстренными выездами в школы республики, анализом обстановки и разработкой профилактических решений.

Почему Радий Хабиров поручил усилить безопасность школ

Решение о введении выплат стало итогом серии февральских совещаний. 10 февраля 2026 года на встрече с директорами учебных заведений в Уфе Радий Хабиров впервые объявил о намерении поддержать завучей рублем. Спустя два дня был подписан указ об усилении безопасности в школах, который предусматривал создание новых должностей. Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров также поручил силовым ведомствам провести тренировки и усилить пропускной режим.

По данным Государственного Собрания РБ, сейчас в республике острая нехватка квалифицированных школьных психологов. Депутаты уже предложили заложить в бюджет дополнительные средства на расширение штата. В то же время четыре психолого-педагогических центра Уфы разрабатывают единую программу раннего распознавания девиантного поведения среди подростков.

За уточнениями по новым выплатам педагоги могут обращаться на горячую линию Минпросвещения РБ по телефонам: 8 (347) 218-03-25 или 218-03-26 (в будние дни с 09:00 до 18:00).