Вузы больше не резиновые: в России введен запрет на увеличение платных мест

Министерство науки и высшего образования России запретило вузам увеличивать количество мест для платного обучения. Эта мера, принятая по поручению президента, призвана решить проблему острого дефицита кадров в стране и переориентировать абитуриентов на востребованные технические специальности.

В системе высшего образования России начинаются кардинальные перемены. Министерство науки и высшего образования объявило о запрете для вузов увеличивать количество платных мест в рамках текущей приемной кампании. Теперь университеты и институты смогут зачислять студентов-платников строго в пределах квот, утвержденных заранее.

Новые правила игры

«Во исполнение поручения президента Российской Федерации от 6 февраля 2025 г. в ходе этой приемной кампании вузам запрещено увеличивать количество мест для платного приема», — заявили в Минобрнауки.

Раньше вузы могли по факту принимать на платные отделения столько студентов, сколько было желающих. Теперь количество таких мест будет определять правительство РФ, исходя из потребностей рынка труда. Это нововведение коснется всех вузов страны, а не только государственных. Хотя механизм распределения этих квот между учебными заведениями пока не ясен, сами изменения вступят в силу с 1 сентября 2026 года.

Почему закручивают гайки?

Ключевой причиной реформы стал колоссальный кадровый голод в ключевых отраслях экономики. По последним данным, российской промышленности не хватает около 600 тысяч инженеров, а предприятиям ВПК — 400 тысяч специалистов. В системе здравоохранения дефицит составляет 23 тысячи врачей и 75 тысяч средних медицинских работников. Президент Владимир Путин неоднократно указывал на необходимость сократить «избыточный» платный набор на специальности, не востребованные экономикой.

Кого это коснется в первую очередь?

Эксперты сходятся во мнении, что под сокращение в первую очередь попадут платные места на гуманитарных направлениях, таких как экономика, юриспруденция, политология и социология. Ожидается, что это искусственно повысит конкурс и престиж инженерных и технологических специальностей.

Кроме того, ужесточение правил поступления в вузы может перенаправить часть выпускников школ в колледжи, где для зачисления учитывается средний балл аттестата.

Для абитуриентов текущего года также изменились сроки подачи документов. Прием на бюджетные места продлится с 20 июня по 25 июля, а на платное обучение — до 20 сентября, что дает больше времени на принятие решения.