Образование

В вузах Башкирии могут запретить занижать цены на обучение

Минобрнауки предлагает запретить вузам снижать цены на обучение ниже реальной стоимости, чтобы сохранить качество образования.
Министерство науки и высшего образования России предложило запретить университетам, колледжам и техникумам искусственно снижать стоимость обучения ради привлечения студентов. По мнению ведомства, такая практика приводит к падению качества образовательных программ и ухудшению условий для преподавателей. Нововведение затронет все вузы и ссузы России, включая Башкирию, где работают 16 высших учебных заведений и более 100 средних профессиональных.

Почему хотят запретить демпинг в образовании

Сейчас учебные заведения самостоятельно определяют стоимость платного обучения. В гонке за большим набором некоторые вузы и ссузы снижают цены настолько, что средств не хватает даже на зарплаты сотрудникам и развитие материальной базы. Согласно пояснительной записке к законопроекту, занижение стоимости образовательных услуг приводит к недофинансированию организаций, что негативно сказывается на качестве обучения и уровне зарплат преподавателей.

Минобрнауки предлагает обязать учебные заведения устанавливать цену обучения не ниже реальной себестоимости — с учётом всех расходов на подготовку одного студента. Кроме того, расценки не должны быть ниже государственных нормативов, по которым финансируется обучение бюджетников. Контроль за выполнением новых правил возьмёт на себя само министерство.

Позиция депутатов

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева поддержала инициативу. Она пояснила: если вуз берёт деньги за платное обучение, он должен реально обеспечивать качество.

«Это превращает обучение в формальность, а диплом — в товар», — отметила депутат.

Горячева подчеркнула, что минимальный ценовой порог — не ограничение конкуренции, а переход к честным правилам игры на рынке образования. При этом важно, чтобы методика расчёта была прозрачной и учитывала особенности разных регионов и направлений подготовки. Инициатива, по её мнению, защитит студентов от некачественных программ и поддержит учебные заведения, которые инвестируют средства в развитие.

Как сформируют цену

Минимальная стоимость обучения будет сопоставима с действующими нормативами госфинансирования или выше. Университеты обязаны учитывать полную себестоимость образовательных услуг: зарплаты, оборудование, содержание зданий и прочие расходы. Такая мера, по мнению Минобрнауки, станет дополнительной гарантией качества для студентов.

Дополнительно ведомство планирует к 2027 году отказаться от Болонской системы и перейти к новой модели высшего образования, что может изменить процессы финансирования и стандарты подготовки специалистов.

