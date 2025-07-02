В уфимском ВУЗе вручили диплом доисторическому ящеру

Студент уфимского УУНИТ решил, что обычный костюм — это скучно. Он пришёл за дипломом в надувном наряде тираннозавра. Вуз креатив оценил, а видео ушло в народ

«Типичный выпускник УУНИТ готов к вызовам будущего и к меловому периоду» — такой ироничной подписью сопроводил видео сам вуз. Один из вчерашних студентов пришёл на вручение дипломов в образе доисторического ящера, чем сорвал овации.

Героем дня оказался парень из Института среднего профессионального образования при УУНИТ. Он решил, что классический костюм — это слишком банально для такого события. В итоге за своей заветной корочкой он вышел на сцену в надувном облачении тираннозавра.

Видео с перформансом моментально разлетелось по уфимским пабликам. В кадре огромный T-Rex неуклюже ковыляет за своим главным трофеем — дипломом, кланяется и под аплодисменты удаляется со сцены. Публика в зале и в сети осталась в полном восторге.

Руководство вуза, судя по всему, делать из этого трагедию не стало. Наоборот, SMM-щики университета использовали инфоповод. Этим они показали, что с чувством юмора у альма-матер всё в порядке.

Сам Уфимский университет науки и технологий — крупнейшее учебное заведение Башкирии. Согласно данным на его официальном сайте, он уверенно входит в топ-20 вузов России по количеству учащихся — образование там получают около 50 тысяч человек.

Впрочем, Уфа, похоже, становится столицей перформансов с динозаврами. Как вспоминают местные СМИ, не так давно город уже видел нечто похожее. Пара молодожёнов пришла на регистрацию брака в ЗАГС в точно таких же костюмах доисторических ящеров. Так что выпускник просто поддержал локальный тренд.