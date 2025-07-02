В уфимском ВУЗе вручили диплом доисторическому ящеру

Студент уфимского УУНИТ решил, что обычный костюм — это скучно. Он пришёл за дипломом в надувном наряде тираннозавра. Вуз креатив оценил, а видео ушло в народ ©УУНиТ
«Типичный выпускник УУНИТ готов к вызовам будущего и к меловому периоду» — такой ироничной подписью сопроводил видео сам вуз. Один из вчерашних студентов пришёл на вручение дипломов в образе доисторического ящера, чем сорвал овации.
Героем дня оказался парень из Института среднего профессионального образования при УУНИТ. Он решил, что классический костюм — это слишком банально для такого события. В итоге за своей заветной корочкой он вышел на сцену в надувном облачении тираннозавра.
Видео с перформансом моментально разлетелось по уфимским пабликам. В кадре огромный T-Rex неуклюже ковыляет за своим главным трофеем — дипломом, кланяется и под аплодисменты удаляется со сцены. Публика в зале и в сети осталась в полном восторге.
Руководство вуза, судя по всему, делать из этого трагедию не стало. Наоборот, SMM-щики университета использовали инфоповод. Этим они показали, что с чувством юмора у альма-матер всё в порядке.
Подождите, Уфа, теперь Нижний Новгород... Это что, новый всероссийский флешмоб?
Похоже на то! Уфимский T-Rex оказался не первым. Буквально за несколько недель до него, в начале июля 2024 года, точно такой же динозавр получил диплом на химфаке Нижегородского госуниверситета им. Лобачевского (ННГУ). Там под маской скрывалась хрупкая девушка-магистр по имени Ангелина, которая тоже решила, что классический наряд — это скучно. Так что, да, это уже смахивает на национальный выпускной тренд.
И как на это реагируют? Все в восторге или есть хейтеры?
Реакция, как и положено в интернете, разделилась. На самих церемониях и в Уфе, и в Нижнем Новгороде выпускники и преподаватели были в восторге — смеялись и аплодировали. Но как только видео попало в сеть, появились и критики. В комментариях под нижегородским видео некоторые пользователи назвали это «позорищем» и «инфантилизмом», заявив, что выпускник вуза должен понимать разницу между официальным мероприятием и маскарадом.
А зачем они это делают? Просто хайпануть или за этим стоит что-то большее?
С одной стороны, это, конечно, способ выделиться и сделать свой выпускной незабываемым. Но с другой, это можно рассматривать как часть более широкого тренда на самовыражение среди молодёжи. По сути, это просто яркий и безобидный способ заявить о себе и своей индивидуальности в один из самых важных дней жизни.
Не выгонят за такое? Или диплом аннулируют?
Абсолютно нет. Важно понимать: диплом — это документ, подтверждающий успешное завершение образовательной программы. Студент уже сдал все экзамены и защитил дипломную работу. Церемония вручения — это торжественное, но формальное мероприятие. Поскольку наряд не нарушал общественный порядок и никого не оскорблял, никаких академических последствий для выпускника быть не может. Судя по позитивной реакции самих вузов, они это прекрасно понимают и относятся к таким перформансам с юмором.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.
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