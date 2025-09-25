В Уфе запустили кэшбэк за школьные обеды. Инструкция для родителей

В Башкирии родителям начнут возвращать деньги за питание детей в школах. Пока пилотный проект запустили только в Уфе. Рассказываем, как подключиться к системе и получать до 1% с каждой покупки в буфете.

Родителям в Башкирии теперь будут возвращать часть денег за школьные обеды их детей. О новой мере поддержки в своем телеграм-канале рассказал премьер-министр республики Андрей Назаров. Правда, пока программа работает в тестовом режиме.

Чтобы получать кэшбэк с каждой покупки, маме или папе нужно зайти на сайт Proviant-Pay. Там необходимо зарегистрироваться, добавить карту школьника и привязать свой банковский счёт. Всё готово — вы в системе.

Дальше всё просто. Ребёнок расплачивается в столовой через программу «Ешь. Учись. Расти», а на счёт родителя возвращается до одного процента от суммы. Накопленный кэшбэк будет приходить раз в месяц. В личном кабинете также можно отслеживать все траты школьника.

Чиновники подсуетились и интегрировали новинку с картой «Алга». По словам Назарова, это сделано для удобства, чтобы все сервисы были в одном месте.

Эта инициатива — лишь одна из примерно сорока мер поддержки семей в регионе. Премьер-министр уточнил, что на их реализацию в 2025 году власти направили 57 миллиардов рублей. Он также напомнил, что от качества еды напрямую зависит здоровье и продуктивность школьников.