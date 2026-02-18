В Уфе увеличилось количество частных детских садов с лицензией

Администрация Уфы отчиталась о развитии частных детсадов: сколько организаций работает в городе, сколько детей их посещают и как меняется система дошкольного образования.

В Уфе растёт число детей в негосударственных дошкольных учреждениях. За 2025 год число лицензированных частных детсадов увеличилось до 52 организаций, а посещают их более 4,5 тысячи детей. Данные опубликовала городская администрация в отчёте о социально-экономическом развитии столицы.

Частный сектор и сертификаты

Число лицензированных частных дошкольных учреждений продолжает расти. За год в городе появились три новых учреждения с лицензией: количество частных садов выросло с 49 до 52.

Одним из факторов роста является система сертификатов. Сейчас 1544 ребёнка посещают частные сады по программе субсидирования. Это механизм, при котором бюджет оплачивает часть расходов за присмотр и уход, снижая финансовую нагрузку на семью.

Всего систему дошкольного образования Уфы формируют 220 организаций и ещё 136 групп, работающих при школах и центрах образования. Суммарно детские сады города посещают 55,9 тысячи воспитанников.

Где строят новые сады

Городские власти параллельно наращивают мощности муниципальной сети. В 2025 году были сданы два крупных объекта: детский сад в жилом комплексе «Цветы Башкирии» на 180 мест и учреждение в микрорайоне Кооперативный на 156 мест.

На стадии строительства находятся ещё три здания общей вместимостью 600 мест. Они предназначены для сокращения очередей в густонаселённых районах.

Сколько это стоит

Родителям, которые водят детей в муниципальные сады, с января 2025 года нужно платить больше. Власти республики проиндексировали плату за присмотр и уход на 4,5%. Средний размер платы по Башкирии составляет 2123 рубля в месяц.

Для тех, кто выбирает частные сады, действует республиканская поддержка. В конце 2024 года в регионе приняли закон о субсидиях: частные организации получают компенсацию из бюджета на зарплаты педагогам и учебные расходы. По замыслу властей, это должно сдерживать рост цен в коммерческом секторе и стимулировать предпринимателей получать лицензии.

Развитие социальной инфраструктуры в Уфе не ограничивается дошкольными учреждениями. В феврале 2026 года в микрорайоне Кузнецовский затон открылась школа на 2200 мест — крупнейшая в Приволжском федеральном округе.

Вопрос нехватки мест в детских садах остаётся актуальным для быстрорастущих районов города. Власти используют комбинированный подход: строят муниципальные здания и субсидируют места в частных учреждениях, чтобы обеспечить доступность дошкольного образования.