В Уфе с 1 апреля откроется запись в первые классы: всё, что нужно знать родителям

В Башкортостане начинается приёмная кампания в первые классы. Управление образования Уфы объяснило порядок подачи заявлений, перечень необходимых документов и очерёдность зачисления.

С 1 апреля 2026 года уфимские школы начнут принимать заявления о зачислении детей в первые классы. Городское Управление образования ответило на наиболее частые вопросы родителей.

Кого примут в школу

На 1 сентября 2026 года ребёнку должно быть от шести с половиной до восьми лет. Если ему исполнится 6,5 лет позднее — например, в конце сентября — поступление тоже возможно, однако школе потребуется заключение консилиума о готовности ребёнка к обучению. Это правило закрепляет федеральный закон «Об образовании». При наличии медицинских противопоказаний школа вправе отказать в приёме.

Какая школа гарантирована

Гарантированное место получат дети в той школе, которая территориально закреплена за адресом их регистрации. Уточнить привязку можно в районном отделе образования, на сайте Управления образования Уфы или на портале «Электронное комплектование школ Республики Башкортостан».

Два этапа приёма

Первый этап охватывает детей, проживающих на закреплённой за школой территории, а также льготные категории. Заявления принимаются с 1 апреля по 30 июня. Директор подписывает приказ о зачислении в течение трёх рабочих дней после завершения этапа — не позднее 3 июля — и публикует его на сайте школы. Если мест не хватит, родители получат письменный отказ; в этом случае им следует обратиться в районный отдел образования, который предложит альтернативный вариант.

Второй этап — для всех остальных — пройдёт с 8 июля по 5 сентября, но только в школах, где после первого этапа остались свободные места. Школа примет решение о зачислении в течение трёх дней после подачи заявления.

Как подать документы

Родителям доступны три способа: лично в школе, заказным письмом с уведомлением о вручении или через «Госуслуги», региональный портал государственных услуг и сайт «Электронное комплектование школ». При подаче онлайн оригиналы документов нужно предоставить в школу отдельно. Дата регистрации — момент отправки через портал.

Перечень документов

Обязательно предоставить: паспорт родителя или законного представителя (оригинал и копия), свидетельство о рождении ребёнка (оригинал и копия), справку о регистрации по месту жительства. Дополнительно могут понадобиться документы об опеке, справка с места работы для подтверждения льгот, заключение психолого-медико-педагогической комиссии, а также согласие на обработку персональных данных.

Очерёдность зачисления

В первую очередь зачислят детей, чьи братья или сёстры уже учатся в той же школе; детей сотрудников прокуратуры, судов и Следственного комитета — в школы с интернатом; детей военнослужащих, участников специальной военной операции и сотрудников полиции — в школы без интерната вблизи места проживания. Далее идут дети с регистрацией на закреплённой территории, после них — все остальные заявители.