В Уфе назвали самые популярные предметы на ЕГЭ-2025

В Уфе подвели итоги выбора предметов на ЕГЭ-2025. Профильная математика, информатика и обществознание стали абсолютными лидерами, подтвердив тренд на технические специальности

В Уфе определились лидеры среди предметов по выбору на Едином государственном экзамене 2025 года. Абсолютными фаворитами у более чем 4,5 тысяч выпускников стали профильная математика, информатика и обществознание, сообщил мэр башкирской столицы Ратмир Мавлиев.

Эта тройка традиционно сохраняет популярность, что подтверждает устойчивый интерес школьников к техническим специальностям. Согласно данным, опубликованным после завершения периода выбора предметов, предпочтения распределились следующим образом:

Профильная математика — 62%

Информатика — 31%

Обществознание — 25%

Вслед за лидерами в рейтинге популярности идут физика (21%), биология (18%) и химия (16%). Таким образом, уфимские выпускники демонстрируют явный крен в сторону естественно-научных и IT-дисциплин.

Этот тренд совпадает с общероссийской тенденцией. По данным Рособрнадзора, в 2025 году по всей стране значительно выросло число выпускников, выбравших для сдачи физику, химию и профильную математику.

Высокие результаты не заставили себя ждать. В Уфе 50 школьников получили максимальные 100 баллов, а выпускник лицея №153 Алексей Лобов установил исторический рекорд для республики, набрав 300 баллов по трём предметам.