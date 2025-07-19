В Уфе назвали самые популярные предметы на ЕГЭ-2025

В Уфе подвели итоги выбора предметов на ЕГЭ-2025. Профильная математика, информатика и обществознание стали абсолютными лидерами, подтвердив тренд на технические специальности ©Ньюс-Баш
В Уфе определились лидеры среди предметов по выбору на Едином государственном экзамене 2025 года. Абсолютными фаворитами у более чем 4,5 тысяч выпускников стали профильная математика, информатика и обществознание, сообщил мэр башкирской столицы Ратмир Мавлиев.
Эта тройка традиционно сохраняет популярность, что подтверждает устойчивый интерес школьников к техническим специальностям. Согласно данным, опубликованным после завершения периода выбора предметов, предпочтения распределились следующим образом:
- Профильная математика — 62%
- Информатика — 31%
- Обществознание — 25%
Вслед за лидерами в рейтинге популярности идут физика (21%), биология (18%) и химия (16%). Таким образом, уфимские выпускники демонстрируют явный крен в сторону естественно-научных и IT-дисциплин.
Высокие результаты не заставили себя ждать. В Уфе 50 школьников получили максимальные 100 баллов, а выпускник лицея №153 Алексей Лобов установил исторический рекорд для республики, набрав 300 баллов по трём предметам.
- Почему именно математика и информатика так популярны? Это только в Уфе такой тренд?
Нет, это не локальная история, а отражение общероссийской тенденции. Глава Рособрнадзора Анзор Музаев связывает это с растущей востребованностью инженерных профессий и качественной профориентационной работой в школах. Выбор уфимских выпускников напрямую связан с запросами рынка труда и вузов Башкирии, где самыми востребованными направлениями в приёмную кампанию стали IT, машиностроение и строительство. Интересно, что тренд на IT закладывается ещё в средней школе: среди девятиклассников самым популярным предметом для сдачи ОГЭ также стала информатика — её выбрали 56% учеников.
- Если предмет популярен для выбора, значит ли это, что по нему больше всего стобалльников?
Не всегда. Самый яркий пример в Уфе в 2025 году — химия. Этот предмет выбрали для сдачи 16% выпускников, что ставит его лишь на шестое место по популярности. Однако именно по химии оказалось больше всего стобалльных работ — 17. Для сравнения, по самой популярной профильной математике в Уфе всего 3 стобалльника, а по информатике — 6. Вторым предметом по числу отличников стала физика — 15 стобалльных работ.
- Есть ли какие-то особенные стимулы для выпускников, чтобы хорошо сдать ЕГЭ именно в Башкирии?
Да, в республике действует мощная система мотивации. Выпускники, набравшие 100 баллов на ЕГЭ и поступившие в один из вузов Башкирии, получают единовременную премию в размере 150 тысяч рублей. Не забывают и про педагогов: учителя, подготовившие стобалльников, также получают премию — 50 тысяч рублей.
- Выбор предметов в Уфе сильно отличается от выбора в целом по республике?
Основные тенденции совпадают, но есть любопытные нюансы. В целом по Башкирии, как и в Уфе, лидирует профильная математика (более 50%). Однако если в столице на втором месте по популярности информатика (31%), а на третьем — обществознание (25%), то в среднем по республике картина обратная: обществознание (34%) опережает информатику (27%). Это говорит о том, что в Уфе крен в сторону IT-специальностей выражен сильнее, чем в других городах и районах Башкирии.
- Насколько высоки результаты уфимских школьников в сравнении с общероссийскими?
По ключевому предмету — профильной математике — результаты выглядят достойно. Средний балл по России в 2025 году составил 62,05, при этом более 60% участников по стране получили результат выше 60 баллов. Хотя точных средних баллов по Уфе нет, большое количество медалистов (более тысячи) и 50 стобалльников говорят о высоком уровне подготовки.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.
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