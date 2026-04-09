В Уфе назначили дату «Последнего звонка» — 2026: мэр Мавлиев подписал распоряжение

26 мая выпускники отметят конец учебного года. За порядком на празднике проследят силовики и экстренные службы.

В Уфе официально объявили дату «Последнего звонка» — 2026: торжества пройдут 26 мая. Об этом сообщила мэрия города.

Координировать подготовку праздника будет специальный комитет во главе с заместителем мэра Гуллярией Ялчикаевой. В него вошли главы районных администраций, а также представители Управления образования, МВД, пожарной охраны, Центра общественной безопасности, Управления гражданской защиты, Комитета по делам молодёжи и МЧС.

Полиция и экстренные службы будут отвечать за соблюдение порядка в этот день. Их задача — обеспечить безопасность выпускников и пресечь противоправные действия в отношении несовершеннолетних.

Параллельно в Башкирии введут ограничения на розничную продажу алкоголя. Купить спиртное можно будет только в заведениях общественного питания.

Год назад «Последний звонок» в Башкирии прошёл 24 мая. Тогда Министерство торговли и услуг республики запретило продажу алкоголя во всех розничных магазинах региона — включая пиво и слабоалкогольные коктейли.

Председатель Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев называет подобные ограничения рабочим инструментом поддержания общественного порядка на массовых мероприятиях. По его словам, жители республики воспринимают временные запреты спокойно.

Антиалкогольные ограничения в Башкортостане — привычная практика. Продажу спиртного также ограничивают в День молодёжи, День знаний, в дни сабантуев и в период новогодних каникул.