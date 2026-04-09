В Уфе назначили дату «Последнего звонка» — 2026: мэр Мавлиев подписал распоряжение

26 мая выпускники отметят конец учебного года. За порядком на празднике проследят силовики и экстренные службы.
В Уфе официально объявили дату «Последнего звонка» — 2026: торжества пройдут 26 мая. Об этом сообщила мэрия города.

Координировать подготовку праздника будет специальный комитет во главе с заместителем мэра Гуллярией Ялчикаевой. В него вошли главы районных администраций, а также представители Управления образования, МВД, пожарной охраны, Центра общественной безопасности, Управления гражданской защиты, Комитета по делам молодёжи и МЧС.

Полиция и экстренные службы будут отвечать за соблюдение порядка в этот день. Их задача — обеспечить безопасность выпускников и пресечь противоправные действия в отношении несовершеннолетних.

Параллельно в Башкирии введут ограничения на розничную продажу алкоголя. Купить спиртное можно будет только в заведениях общественного питания.

Год назад «Последний звонок» в Башкирии прошёл 24 мая. Тогда Министерство торговли и услуг республики запретило продажу алкоголя во всех розничных магазинах региона — включая пиво и слабоалкогольные коктейли.

Председатель Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев называет подобные ограничения рабочим инструментом поддержания общественного порядка на массовых мероприятиях. По его словам, жители республики воспринимают временные запреты спокойно.

Антиалкогольные ограничения в Башкортостане — привычная практика. Продажу спиртного также ограничивают в День молодёжи, День знаний, в дни сабантуев и в период новогодних каникул.

Похожие записи
В Уфе медики извлекли из заднего прохода пациента краковскую колбасу

Жителю башкирской столицы пришлось вызвать скорую помощь после того, как в его прямой кишке застряла колбаса. Это уже пятый подобный случай в Уфе за текущий год. О произошедшем сообщил телеграм-канал Mash.
На улице Менделеева в Уфе загорелась квартира в 20-этажном доме

Вечером 5 апреля в 20-этажном жилом доме на улице Менделеева в Уфе загорелась квартира на седьмом этаже. Пожарные вывели из задымлённого здания 18 человек, ещё 113 жильцов покинули дом самостоятельно.
Хотела помочь — чуть не утонула сама: уфимская школьница провалилась под лёд, спасая рыбака

13-летняя девочка в Уфе вышла на лёд озера Кашкадан, чтобы помочь неподвижно лежавшему мужчине. Лёд не выдержал. А мужчина оказался просто пьян.
В Башкирии за сутки зарегистрировали 16 новых подтоплений: больше всего пострадала Уфа

Реки Юрмаш и Шугуровка вышли из берегов — вода залила территории трёх СНТ в Уфе. Спасатели регистрируют новые подтопления по всему региону.
В Башкирии бывших полицейских отправили за решетку за похищение и пытки жителя республики

Уфимский районный суд вынес приговор двум бывшим офицерам полиции, признав их виновными в похищении местного жителя, разбое, вымогательстве, превышении полномочий и взяточничестве.
В Уфе пациентке с туберкулезом удалили крупную кисту яичника

Врачи Республиканского фтизиопульмонологического центра и онкодиспансера в Уфе совместно прооперировали молодую женщину с туберкулёзом — хирурги извлекли кисту яичника весом 7 кг.
