В Уфе для школьных психологов разработают новую методику выявления трудных подростков

Четыре психолого-педагогических центра столицы Башкирии создают программу раннего распознавания девиантного поведения среди учеников. Детский омбудсмен указала на нехватку квалифицированных кадров.

В уфимских школах внедрят новую систему раннего распознавания девиантного поведения у подростков. Программу разрабатывают специалисты четырёх городских психолого-педагогических центров столицы Башкирии. Об этом сообщает издание КП-Уфа.

Вице-мэр Уфы Дмитрий Черенков в эфире программы «Честно говоря» рассказал, что идея родилась после встреч с родителями учащихся. Мэрия совместно с родительским сообществом пришла к выводу: действующим школьным психологам не хватает актуальных компетенций и современного инструментария для диагностики проблемных состояний у детей.

Почему школам Башкирии не хватает квалифицированных психологов

Уполномоченный по правам ребёнка в Башкирии Ольга Панчихина подтвердила серьёзность кадровой проблемы. По её словам, выезды в учебные заведения показали: часть специалистов не обладает достаточной квалификацией, а молодые сотрудники не имеют практического опыта для оперативной оценки психологического климата в классах. Ситуацию осложняет уход опытных детских психологов из образовательных учреждений в частную практику.

Реакция Радия Хабирова на инциденты в школах

Напомним, 10 февраля 2026 года глава Башкирии Радий Хабиров поручил установить региональные доплаты заместителям директоров школ по воспитательной работе и обновить стандарты работы школьных психологов. Глава региона потребовал уйти от формализма и обязал администрации школ реально работать с проблемами учеников с девиантным поведением. Поводом для пересмотра подходов к безопасности послужили два вооружённых инцидента с участием подростков в начале февраля.

Кадровый голод: один психолог на 660 учеников в Уфе

Ранее в парламенте республики обсудили реформу школьных психологических служб. Первый замминистра образования Жанна Миникеева заявила, что федеральный норматив «один психолог на 300 детей» в Башкирии практически нигде не соблюдается. В уфимской гимназии № 16 на 2000 учеников приходится всего три педагога-психолога вместо необходимых шести, а в сельских школах специалисты работают лишь в 30% учреждений.

Депутаты Курултая предложили «революционные методы» оплаты

Депутаты Курултая предложили заложить в бюджет на следующий год дополнительные средства на наём квалифицированных психологов и повышение их зарплат. Председатель комитета по образованию Айбулат Хажин призвал к «революционным методам» в оплате труда, чтобы привлечь в школы квалифицированных специалистов и отказаться от практики, при которой функции психологов вынужденно выполняют учителя-предметники после краткосрочных курсов переподготовки.