В школы Башкирии передали более 200 новых автобусов

Власти Башкирии передали школам свыше 200 новых автобусов и машин. Глава республики лично вручил ключи на площади в Уфе. Это рекордная партия.

Сегодня, 26 августа, школы по всей республике получили новый транспорт — более 200 автобусов и легковых автомобилей. Теперь поездки детей на учёбу станут безопаснее и комфортнее. Ключи от машин директорам школ вручил глава Башкортостана Радий Хабиров на площадке «Уфа-Арены».

Новые автобусы приобрели на деньги из федерального и республиканского бюджетов. Это часть большой программы по обновлению школьного автопарка: с 2019 года республика закупила уже около 900 машин. Радий Хабиров отметил, что главная цель — обеспечить безопасность детей в дороге. Он также поблагодарил водителей за их внимательную и ответственную работу.

Куда отправятся новые автобусы

Например, 11 из этих автобусов, купленные в июле у компании «Луидор-Уфа» за 67,9 млн рублей, уже распределены. Их получат школы в Уфе, Сибае, Кумертау, а также в Стерлибашевском, Илишевском, Ишимбайском, Дюртюлинском и Белорецком районах. Их доставили как раз к началу нового учебного года.

Все автобусы соответствуют стандартам безопасности: они жёлтого цвета, с надписями «Перевозка детей» и «Дети». В каждом есть ремни безопасности, аптечки, огнетушители и проблесковые маячки.