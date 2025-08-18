В школах ограничили учебные часы. Что изменится для учеников с 1 сентября

Нововведение утвердило Министерство просвещения

С 1 сентября в российских школах начинают действовать новые правила: для учеников с 1 по 9 класс ввели предельное количество учебных часов в год. Это значит, что школы больше не смогут перегружать детей сверх установленной нормы. Нововведение утвердило Министерство просвещения.

Сколько теперь будут учиться дети

Для каждого возраста установлены свои рамки. Годовая нагрузка не должна выходить за эти пределы:

1 класс: 620–653 часа

2–4 классы: 782–884 часа

5 класс: 986–1088 часов

6 класс: 1020–1122 часа

7 класс: 1088–1190 часов

8–9 классы: 1122–1224 часа

Важно: это диапазоны. Точное количество часов в вашей школе будет зависеть от её учебного плана. Министерство лишь установило верхнюю и нижнюю границы, чтобы защитить детей от перегрузок.

Что ещё изменится

Документ также регулирует длительность учебных четвертей или триместров. В первом полугодии они не могут длиться дольше восьми недель. Во втором — до десяти недель для первоклассников и до одиннадцати для всех остальных учеников.

Отдельно депутаты предложили отменить домашние задания и шестидневку, чтобы дополнительно снизить нагрузку на детей и учителей. Пока это только инициатива, решение по ней не принято.