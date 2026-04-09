В школах Башкирии священнослужители станут помощниками учителей

В Башкирии официально закрепили сотрудничество системы образования с православной церковью и мусульманскими управлениями. Религиозные деятели будут помогать педагогам в воспитательной работе с детьми.

9 апреля в уфимском конгресс-холле «Торатау», в рамках VIII форума школьного образования «Взлетай!» министерство просвещения республики подписало соглашения с тремя религиозными структурами. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Под документами поставили подписи министр просвещения Ильдар Мавлетбердин, глава Башкортостанской митрополии митрополит Филарет, верховный муфтий Талгат Таджуддин и муфтий Духовного управления мусульман Башкортостана Айнур Биргалин.

Перед церемонией прошло заседание рабочей группы по преподаванию курса «Основы религиозных культур и светской этики». За одним столом собрались представители духовенства и педагогического сообщества.

Мавлетбердин объяснил, какую роль отводят религиозным деятелям: они будут помогать учителям формировать у детей ценностные ориентиры. Министр указал, что страна переживает сложный период, который особенно остро сказывается на молодых людях.

«Взрослых уже сложно переубедить, ведь они прошли свою школу обучения, поэтому все внешние нападки нацелены именно на детей. Их легко сбить с пути, и это заметно по множеству примеров терактов и нападений, которые происходят через соцсети и интернет», — заявил Мавлетбердин.

Тема духовно-нравственного воспитания сейчас активно обсуждается на федеральном уровне. С января 2027 года в российских школах у пятиклассников появится новый предмет — «Духовно-нравственная культура России». Об этом заявила заместитель министра просвещения РФ Ольга Колударова на окружном совещании в Уральском федеральном округе. Для пятиклассников курс рассчитан на 17 часов — по одному уроку в неделю, начиная с января 2027 года (после зимних каникул). Для учеников 6-х и 7-х классов, которые начнут изучать предмет с 1 сентября 2027 года, нагрузка составит по 34 часа в год.

По данным «Коммерсанта», новый курс придёт на смену ОДНКНР. Согласно концепции, он должен ориентировать школьников на ценности и духовные традиции, лежащие в основе российской гражданской идентичности. ОДНКНР, в свою очередь, развивал идеи курса «Основы религиозных культур и светской этики», который ввели в программу четвёртых классов в 2012 году.

Форум «Взлетай!» проходит в Башкирии с 2019 года по инициативе главы республики Радия Хабирова. На прежних форумах принимали решения о переходе на пятидневный режим обучения, о грантах молодым педагогам, о развитии полилингвального образования и создании «Тематических суббот», а также об открытии школьных стоматологических кабинетов.