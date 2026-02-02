В школах Башкирии появится единый журнал для регистрации конфликтов между учениками

Омбудсмен Мария Львова-Белова сообщила о разработке реестра для фиксации школьных ссор. Мера направлена на сбор статистики, анализ причин агрессии и профилактику буллинга среди подростков.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что в российских школах может появиться отдельный журнал для фиксации конфликтных ситуаций с участием учеников. Его хотят использовать для статистики и анализа причин конфликтов, а данные — защищать режимом конфиденциальности.

Зачем Львова-Белова предложила создать реестр ссор

По словам чиновника, сведения в журнал будут вносить педагоги и руководители образовательных организаций. Цель — понять реальный масштаб и характер школьных конфликтов и собрать сопоставимую статистику по всей стране, включая Башкортостан.

Как статистика поможет бороться с агрессией в классах

Львова-Белова объяснила, что журнал нужен, чтобы видеть, сколько конфликтов происходит, какого они типа и почему возникают. Эти данные хотят использовать для анализа и последующей профилактической работы в школах.

Отдельно она подчеркнула два требования к ведению такого учета: конфиденциальность и законность обращения с информацией. Это значит, что доступ к «досье» на школьных хулиганов будет строго ограничен.

Что изменится для родителей школьников Уфы и республики

Если инициативу оформят как правило для школ, в большинстве случаев конфликт начнут фиксировать не «на словах», а в документе: что произошло, кто участвовал, какие меры приняла школа.

Для родителей и учеников это может означать, что при разборе спорных ситуаций у школы чаще будет формализованная запись, на которую она будет опираться при объяснениях и отчетности перед надзорными органами.

Возвращение оценок за поведение с сентября 2026 года

Параллельно Минпросвещения готовит возвращение оценок за поведение с сентября 2026 года, чтобы усилить воспитательную функцию школы. Оценку планируют выставлять по четырем критериям: дисциплина, социальное взаимодействие, личностные качества и учебная активность; в пилотных регионах тестировали варианты от «зачет/незачет» до пятибалльной шкалы.

Почему вопрос школьной травли стал таким острым

По данным уполномоченного по правам ребенка Ольги Панчихиной, наибольшее количество жалоб поступает из начального и среднего звена. Статистика показывает, что ученики этих классов становятся участниками разбирательств в три раза чаще, чем старшеклассники. За прошедший отчетный период в республике было проведено более 70 заседаний служб примирения для урегулирования споров.

Надзорные органы региона регулярно проводят проверки по фактам неуставных отношений в учебных заведениях. Осенью 2025 года прокуратура заинтересовалась ситуацией в одной из уфимских школ, где появились сообщения о возможном давлении на учащегося. Правоохранители инициировали проверку исполнения законодательства о профилактике правонарушений несовершеннолетних и соблюдении прав ребенка на образование.

Конфликтные ситуации в республике возникают не только между детьми, но и в педагогических коллективах. В Стерлитамакском районе получила огласку история в Покровской школе, связанная с трудовым спором между учителями. Разногласия касались распределения нагрузки и рабочих мест после выхода сотрудника из декретного отпуска, что привело к напряженной обстановке внутри учреждения.