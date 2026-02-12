В школах Башкирии пересмотрят зарплаты и штат психологов

В Государственном Собрании республики обсудили проблему нехватки специалистов в школах. Депутаты предлагают заложить в бюджет дополнительные средства на зарплаты и расширение штата психологов.

В парламенте Башкирии обсудили реформу школьных психологических служб. На заседании профильного комитета депутаты предложили заложить в бюджет следующего года дополнительные средства на наем профессиональных психологов и повышение их зарплат. Поводом для пересмотра финансирования стали недавние вооруженные нападения подростков в школе и общежитии вуза, сообщает РБК-Уфа.

«Работа для галочки»: почему Рустем Ахмадинуров раскритиковал психологов

Вице-спикер парламента Рустем Ахмадинуров заявил, что профилактика в учебных заведениях часто ведется формально. Специалисты заполняют отчеты, но пропускают реальные проблемы. Депутат привел в пример инцидент в общежитии медуниверситета (БГМУ): с напавшим студентом проводили беседы, но психологи не заметили никаких отклонений в его поведении. Квалификации сотрудников не хватило, чтобы предотвратить агрессию.

Председатель комитета по образованию Айбулат Хажин считает, что без радикального повышения зарплат ситуацию не исправить. Он назвал действующие меры недостаточными и призвал к «революционным методам» в оплате труда, чтобы привлечь в школы компетентные кадры.

Дефицит кадров в Башкирии: один специалист на 300 детей и учителя-совместители

В Министерстве образования признают острую нехватку специалистов. Первый замминистра Жанна Миникеева подтвердила, что федеральный норматив «один психолог на 300 детей» в республике практически нигде не соблюдается.

Часто ставку психолога занимают учителя-предметники, которые прошли быструю переподготовку. Из-за основной нагрузки и классного руководства у них не остается времени на глубокую работу с трудными подростками. Айбулат Хажин проиллюстрировал проблему цифрами: в уфимской гимназии № 16 на 2000 учеников приходится всего три педагога-психолога, хотя по нормативам штат должен быть в два раза больше.

Как увеличение бюджета изменит безопасность детей и нагрузку на учителей

Если предложение депутатов Курултая примут при формировании бюджета, школы смогут нанимать профильных специалистов на полную ставку, а не нагружать этой работой учителей-предметников.

Для родителей это означает, что в школе появится человек, который сможет вовремя заметить проблемы ребенка и оказать квалифицированную помощь, а не просто провести беседу для отчетности. Учителя же смогут сосредоточиться на учебном процессе, передав работу с ментальным здоровьем профессионалам.

Поножовщина в школе и общежитии БГМУ: хронология нападений в Уфе

В начале февраля 2026 года в образовательных учреждениях Уфы произошли два громких инцидента: девятиклассник напал на педагога и сверстников в школе, а студент устроил резню в общежитии БГМУ.

Ранее глава республики Радий Хабиров уже поручил ввести региональные доплаты советникам директоров по воспитанию. Проблема с психологами остается острой не первый год: по данным прошлых лет, в сельских школах специалисты есть только в 30% учреждений, а основная их часть жалуется на бумажную волокиту, которая мешает живой работе с детьми.