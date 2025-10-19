0
6 часов
Образование

В российских школах хотят ввести 12-летнее обучение с шести лет

В Общественной палате РФ предложили сажать детей за парты с 6 лет и добавить 12-й класс. Аргументы — сложная программа и мировой опыт. Разбираемся, зачем это нужно и как скоро школьников ждёт реформа.
ученики выстроилилсь возле школы
©Минпросвещения Башкирии

Заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб предложил увеличить срок обучения в российских школах с 11 до 12 лет и принимать детей с шести лет. Инициатива объясняется усложнением школьной программы и увеличением объема информации, которую нужно освоить современным школьникам, сообщает Царьград.

Содержание
  1. Почему предлагают изменения
  2. Сроки и обсуждение
  3. Мировая практика
  4. История вопроса в России

Почему предлагают изменения

Школьная программа с каждым годом становится сложнее: появляются новые предметы и научные дисциплины. В некоторых странах искусственный интеллект изучают уже в начальной школе, а России для освоения всех необходимых знаний 11 лет недостаточно. Большинство детей уже сейчас начинают подготовку к школе с пяти-шести лет через детские сады и подготовительные курсы.

Сроки и обсуждение

По мнению Гриба, решение о внедрении 12-летнего обучения необходимо принять в ближайшие год-два. Вопрос будут обсуждать в Общественной палате, Российской академии образования и на общественном совете при Министерстве просвещения с участием педагогов и родителей.

Общественник подчеркивает, что переход на 12-летнее обучение соответствует мировым тенденциям и позволит России приблизиться к образовательным стандартам развитых стран. Это улучшит качество школьного образования, что положительно скажется на качестве высшего и среднего профессионального образования.

Мировая практика

12-летнее школьное образование принято примерно в 150 государствах и зависимых территориях мира, включая развитые страны. Из постсоветских государств на эту модель перешли Армения, Грузия, Латвия, Литва, Молдова, Украина, Эстония и Туркменистан. Конференция по университетским проблемам Совета Европы еще в 1992 году приняла декларацию, в которой отметила, что преобладающей международной практикой является 12-летнее школьное образование.

История вопроса в России

Это не первая попытка внедрить 12-летнее обучение в России. В 2017 году депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов уже предлагал ввести 12-й класс для профориентации учащихся и перенести начало учебного года на 1 октября. Минобрнауки тогда ответило, что 11 лет обучения считает оптимальным.

Сейчас в России полное среднее образование длится 11 лет: начальная школа — 4 года, основная — 5 лет, старшие классы — 2 года. Переход на 11-летнее обучение произошел в 1986-1989 годах, до этого школьники учились 10 лет.

