В России ввели новую стипендию для студентов: размер и условия получения

Студентам-очникам в РФ готовят новые крупные стипендии. Президентская — 30 тысяч рублей, правительственная — 20 000. Рассказываем, кому и за что ее будут выплачивать.

Почти три с половиной тысячи российских студентов скоро смогут похвастаться новой президентской стипендией в 30 тысяч рублей. Как передаёт РИА Новости, первые из них получат деньги уже к концу 2025 года, причём выплата покроет весь осенний семестр, начиная с сентября.

Рассчитывать на выплаты смогут не все. Финансовая поддержка полагается тем, кто очно грызёт гранит науки по специальностям, которые страна считает самыми важными для своего технологического будущего. Кандидатуры начнут рассматривать уже этой осенью.

Процесс отбора планируют завершить в ноябре-декабре. Списки финалистов сразу обнародуют, а деньги начнут поступать на карты.

Но и это ещё не всё. Правительство тоже решило ввести свою стипендию — 20 тысяч рублей. Её получат 5,7 тысячи учащихся по всей стране. Шансы на успех, таким образом, увеличиваются.

Отдельный финансовый ручеёк направили в сторону студенток, ожидающих ребёнка. Теперь декретные выплаты им будет перечислять Социальный фонд. При этом не играет роли, на «бюджете» девушка или на «коммерции», — поддержка коснётся всех.