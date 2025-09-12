0
7 часов
Образование

В России установили нормативы по времени на домашнюю работу школьников

Минпросвещения установило жёсткие временные рамки для домашней работы. Теперь ученики будут тратить на неё от 1 до 3,5 часов в день. Контролировать объём заданий по всем предметам обязали сами школы.
ребенок делает домашнее задание
©rutube

Российским школьникам наконец-то дают выдохнуть после уроков. Как передают РИА Новости, в стране ввели официальные ограничения по времени на выполнение домашних заданий. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что нововведение согласовано с Роспотребнадзором и учитывает возрастные особенности детей.

Для каждого возраста определили свой потолок. Первоклассники должны тратить на уроки не больше часа в день. Ученикам вторых-третьих классов выделили полтора часа. Ребята из четвёртых и пятых классов будут сидеть над тетрадками до двух часов. Подросткам с шестого по восьмой класс отвели 2,5 часа. Старшеклассники получили максимум — 3,5 часа на все предметы.

Контроль за общей нагрузкой поручили школам. Именно администрация должна следить, чтобы учителя-предметники суммарно не перегружали класс. Всю информацию о заданиях педагоги обязаны дублировать в электронный журнал до конца учебного дня, чтобы родители тоже были в курсе.

А вот с объёмными задачами вроде докладов или рефератов пока не всё ясно. Министр упомянул, что на их подготовку нужно давать «достаточное количество времени». Но что это за «достаточно», никто не уточнил.

Похожие записи
0
07.09.2025
Образование

В Госдуме предложили отменить домашние задания, заменив их групповыми проектами

ребенок делает домашнее задание
Депутаты готовят отмену домашки. Говорят, это имитация учёбы, ведь все списывают у нейросетей. Альтернатива — проекты и школы полного дня. Но Минпросвещения не в восторге.
0
28.08.2025
Новости

Учителей не будут заставлять переходить на мессенджер MAX

логотип мессенджера max
Министр просвещения уверяет, что миграция на отечественный мессенджер MAX будет добровольной. Но очень надеется, что все перейдут максимально быстро.
0
17.08.2025
Образование

В Госдуме запросили у Минпросвещения четких правил для домашних заданий

школьники сидят за партами
В Госдуме предложили создать типовые правила для домашних заданий по всей стране. Хотят определить, где ДЗ необходимо, а где — нет, чтобы снизить нагрузку на учеников.
0
22.07.2025
Образование

Новый обязательный предмет введут в российских школах: что будут изучать с 2026 года

стопка книг
С 2026 года в школах России появится обязательный предмет «Духовно-нравственная культура». Учеников 5–7 классов будут учить ценностям на примерах героев, а вести уроки доверят историкам
0
12.09.2025
Новости

В Башкирии порядок на улицах обеспечат казаки

мэр Сибая встретился с казаками
Мэр Салавата Марат Загидуллин предложил вывести на улицы казачьи патрули и открыть в школах специальные классы. Взамен на помощь с молодёжью власти готовы выделить штаб и помочь с грантами.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.