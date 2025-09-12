В России установили нормативы по времени на домашнюю работу школьников

Минпросвещения установило жёсткие временные рамки для домашней работы. Теперь ученики будут тратить на неё от 1 до 3,5 часов в день. Контролировать объём заданий по всем предметам обязали сами школы.

Российским школьникам наконец-то дают выдохнуть после уроков. Как передают РИА Новости, в стране ввели официальные ограничения по времени на выполнение домашних заданий. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что нововведение согласовано с Роспотребнадзором и учитывает возрастные особенности детей.

Для каждого возраста определили свой потолок. Первоклассники должны тратить на уроки не больше часа в день. Ученикам вторых-третьих классов выделили полтора часа. Ребята из четвёртых и пятых классов будут сидеть над тетрадками до двух часов. Подросткам с шестого по восьмой класс отвели 2,5 часа. Старшеклассники получили максимум — 3,5 часа на все предметы.

Контроль за общей нагрузкой поручили школам. Именно администрация должна следить, чтобы учителя-предметники суммарно не перегружали класс. Всю информацию о заданиях педагоги обязаны дублировать в электронный журнал до конца учебного дня, чтобы родители тоже были в курсе.

А вот с объёмными задачами вроде докладов или рефератов пока не всё ясно. Министр упомянул, что на их подготовку нужно давать «достаточное количество времени». Но что это за «достаточно», никто не уточнил.