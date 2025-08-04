В России хотят сделать 1 сентября выходным днём для родителей

Депутаты Госдумы хотят сделать 1 сентября официальным оплачиваемым выходным для родителей школьников. Соответствующий законопроект уже готовится к внесению.

Первое сентября может стать официальным оплачиваемым выходным для родителей школьников. С такой инициативой выступил первый замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев. По его словам, соответствующий законопроект уже готовится к внесению в Госдуму.

Как отметил Гусев в беседе с РИА «Новости», для многих родителей, особенно тех, чьи дети идут в школу в первый раз, День знаний — это волнительный и важный день, который хочется разделить с ребёнком. Однако сейчас им часто приходится идти на ухищрения: брать отгул за свой счёт или тратить день из отпуска, поскольку не все работодатели готовы пойти навстречу.

«Мы предлагаем закрепить право на полноценный оплачиваемый выходной», — подчеркнул депутат.

Он призвал коллег из других фракций поддержать инициативу, чтобы «сделать 1 Сентября настоящим праздником для родителей школьников» и позволить семьям без лишнего стресса проводить этот день вместе.

Идея сделать 1 сентября выходным для родителей не нова и обсуждается в обществе уже не первый год. Подобные предложения периодически звучат от разных политических сил. В некоторых регионах и компаниях уже существует негласная практика отпускать родителей на школьные линейки. Нынешняя инициатива приобретает особую актуальность в свете того, что 2025 год объявлен в России Годом семьи.