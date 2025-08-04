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В России хотят сделать 1 сентября выходным днём для родителей

Депутаты Госдумы хотят сделать 1 сентября официальным оплачиваемым выходным для родителей школьников. Соответствующий законопроект уже готовится к внесению.
школьный звонок
©rutube

Первое сентября может стать официальным оплачиваемым выходным для родителей школьников. С такой инициативой выступил первый замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев. По его словам, соответствующий законопроект уже готовится к внесению в Госдуму.

Как отметил Гусев в беседе с РИА «Новости», для многих родителей, особенно тех, чьи дети идут в школу в первый раз, День знаний — это волнительный и важный день, который хочется разделить с ребёнком. Однако сейчас им часто приходится идти на ухищрения: брать отгул за свой счёт или тратить день из отпуска, поскольку не все работодатели готовы пойти навстречу.

«Мы предлагаем закрепить право на полноценный оплачиваемый выходной», — подчеркнул депутат.

Он призвал коллег из других фракций поддержать инициативу, чтобы «сделать 1 Сентября настоящим праздником для родителей школьников» и позволить семьям без лишнего стресса проводить этот день вместе.

Идея сделать 1 сентября выходным для родителей не нова и обсуждается в обществе уже не первый год. Подобные предложения периодически звучат от разных политических сил. В некоторых регионах и компаниях уже существует негласная практика отпускать родителей на школьные линейки. Нынешняя инициатива приобретает особую актуальность в свете того, что 2025 год объявлен в России Годом семьи.

Часто задаваемые вопросы
Является ли 1 сентября сейчас выходным днем?
Нет, в настоящее время День знаний является государственным праздником, но при этом официально остается рабочим днем. Именно поэтому депутаты и предлагают законодательно закрепить для родителей право на оплачиваемый выходной. Если 1 сентября выпадает на выходной день, например, на воскресенье, то торжественные мероприятия в школах могут быть перенесены на следующий день, понедельник.
Почему учебный год начинается именно 1 сентября?
Эта традиция имеет глубокие исторические корни.

Византийское наследие: На Русь дата пришла из Византии, где 1 сентября отмечали наступление нового года. С 1492 года, по указу царя Ивана III, 1 сентября стало церковно-государственным праздником и началом нового года (Новолетием).

Отсутствие единой даты: Долгое время в России не было единого дня начала занятий. В деревенских школах учеба могла начинаться поздней осенью или даже 1 декабря, после завершения полевых работ, в то время как гимназии начинали занятия в августе.

Советское постановление: Единая дата начала учебного года — 1 сентября — была установлена для всех школ СССР только в 1935 году соответствующим постановлением правительства.
Когда этот день стал официальным праздником «День знаний»?
Официальный статус всенародного праздника под названием «День знаний» 1 сентября получило значительно позже — в 1984 году, согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР. Идея сделать этот день праздничным приписывается советскому педагогу Федору Брюховецкому.
Как традиционно проходит 1 сентября в школах?
Хотя в разных школах есть свои особенности, существуют общепринятые традиции.

Торжественная линейка: Это главное событие дня, на котором собираются все ученики, родители и учителя. Мероприятие сопровождается поднятием государственного флага и исполнением гимна России.

Первый звонок: Символический ритуал, когда ученик выпускного класса несет на плече первоклассницу, которая звонит в колокольчик, возвещая о начале нового учебного года.

Особое внимание к первоклассникам: В этот день именно они находятся в центре внимания.

Праздничная форма: Ученики приходят в нарядной одежде: девочки часто с белыми бантами, мальчики — в костюмах и белых рубашках.

Цветы для учителей: Ученики и их родители традиционно дарят учителям цветы в знак благодарности и поздравления с началом учебного года.
Проводятся ли в этот день обычные уроки?
Как правило, нет. С 1984 года 1 сентября — это праздничный день, поэтому полноценные уроки по расписанию не проводятся. Вместо них организуются классные часы или специальные тематические занятия. Раньше это был «Урок Мира», а с 2022-2023 учебного года проводится занятие из цикла «Разговоры о важном».
Как сами россияне относятся к этому дню?
Отношение к празднику неоднозначное. Согласно опросу сервиса SuperJob, проведенному в 2023 году, большинство российских школьников и взрослых любят 1 сентября. Однако около 30% опрошенных не испытывают к этому дню теплых чувств, что говорит об отсутствии полного единодушия.
Госдума день знаний законопроект
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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