В России хотят сделать 1 сентября выходным днём для родителей

Первое сентября может стать официальным оплачиваемым выходным для родителей школьников. С такой инициативой выступил первый замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев. По его словам, соответствующий законопроект уже готовится к внесению в Госдуму.
Как отметил Гусев в беседе с РИА «Новости», для многих родителей, особенно тех, чьи дети идут в школу в первый раз, День знаний — это волнительный и важный день, который хочется разделить с ребёнком. Однако сейчас им часто приходится идти на ухищрения: брать отгул за свой счёт или тратить день из отпуска, поскольку не все работодатели готовы пойти навстречу.
«Мы предлагаем закрепить право на полноценный оплачиваемый выходной», — подчеркнул депутат.
Он призвал коллег из других фракций поддержать инициативу, чтобы «сделать 1 Сентября настоящим праздником для родителей школьников» и позволить семьям без лишнего стресса проводить этот день вместе.
Идея сделать 1 сентября выходным для родителей не нова и обсуждается в обществе уже не первый год. Подобные предложения периодически звучат от разных политических сил. В некоторых регионах и компаниях уже существует негласная практика отпускать родителей на школьные линейки. Нынешняя инициатива приобретает особую актуальность в свете того, что 2025 год объявлен в России Годом семьи.
Византийское наследие: На Русь дата пришла из Византии, где 1 сентября отмечали наступление нового года. С 1492 года, по указу царя Ивана III, 1 сентября стало церковно-государственным праздником и началом нового года (Новолетием).
Отсутствие единой даты: Долгое время в России не было единого дня начала занятий. В деревенских школах учеба могла начинаться поздней осенью или даже 1 декабря, после завершения полевых работ, в то время как гимназии начинали занятия в августе.
Советское постановление: Единая дата начала учебного года — 1 сентября — была установлена для всех школ СССР только в 1935 году соответствующим постановлением правительства.
Торжественная линейка: Это главное событие дня, на котором собираются все ученики, родители и учителя. Мероприятие сопровождается поднятием государственного флага и исполнением гимна России.
Первый звонок: Символический ритуал, когда ученик выпускного класса несет на плече первоклассницу, которая звонит в колокольчик, возвещая о начале нового учебного года.
Особое внимание к первоклассникам: В этот день именно они находятся в центре внимания.
Праздничная форма: Ученики приходят в нарядной одежде: девочки часто с белыми бантами, мальчики — в костюмах и белых рубашках.
Цветы для учителей: Ученики и их родители традиционно дарят учителям цветы в знак благодарности и поздравления с началом учебного года.