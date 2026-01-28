В Минпросвещения объявили сроки введения единых школьных учебников

Министерство просвещения сократило сроки перехода на единые государственные учебники. Процесс планируют завершить в течение трех-четырех лет.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов объявил, что российские школы полностью перейдут на единые государственные учебники в течение трех-четырех лет. Также чиновник подтвердил возвращение оценок за поведение с осени 2026 года. Заявление прозвучало на XXXIV Международных Рождественских образовательных чтениях, передает ТАСС.

Ускорение реформы

Минпросвещения пересмотрело сроки унификации школьной программы. Еще осенью 2025 года ведомство планировало внедрить единые учебники по всем предметам к 2032 году. Теперь процесс пойдет быстрее: полный переход на государственный стандарт должен завершиться ориентировочно к 2029 году.

Это решение касается всех школ страны. Дети в Уфе, Москве или Владивостоке будут учиться по одинаковым книгам. Вариативность программ, когда разные школы использовали разные комплекты пособий по одному предмету, полностью исчезнет.

Какие предметы обновят

Линейка единых пособий уже формируется. По физкультуре создадут универсальный учебник для 1–11-х классов, программу по иностранным языкам унифицируют со 2-го по 11-й класс, а географию приведут к единому стандарту для средней и старшей школы (5–11-е классы).

Отдельное внимание уделят общественным наукам. Новые государственные учебники по обществознанию поступят в школы уже 1 сентября 2026 года. История этот путь уже прошла: старшеклассники учатся по госучебникам, а учеников 5–9-х классов перевели на них в 2025 году.

Дисциплина в дневнике

С 1 сентября 2026 года в школах официально введут оценки за поведение. Сергей Кравцов считает, что это повысит дисциплину учеников. Формат оценивания школы выберут самостоятельно: это может быть система «зачет/незачет», привычная пятибалльная шкала или характеристика.

Систему уже тестируют. С сентября 2025 года эксперимент проходит в 89 школах нескольких регионов, включая Чечню, Ленинградскую и Тульскую области. Если опыт признают успешным, практику распространят на всю Россию.

Что это значит для родителей

Введение единых учебников упростит жизнь при переезде или смене школы. Ребенку не придется нагонять программу, так как темы во всех учебных заведениях будут идти синхронно.

Возвращение оценки за поведение означает, что хулиганство на уроках перестанет быть просто поводом для вызова родителей, а станет частью официальной успеваемости. Пока не уточняется, будет ли эта оценка влиять на аттестат или допуск к экзаменам.

Справка

Власти меняют не только учебники, но и содержание предметов. Ранее Минпросвещения анонсировало введение обязательного курса «Духовно-нравственная культура России» для 5–7-х классов. Вести предмет поручат учителям истории, а курирует создание пособий Русская православная церковь.