В Госдуме запросили у Минпросвещения четких правил для домашних заданий

В Госдуме предложили создать типовые правила для домашних заданий по всей стране. Хотят определить, где ДЗ необходимо, а где — нет, чтобы снизить нагрузку на учеников.

В российских школах могут появиться четкие правила для домашних заданий. 15 августа Комитет Госдумы по просвещению направил в профильное министерство требование разработать единое положение, которое избавит учеников и родителей от перегрузок и бессмысленной работы.

В чем польза для семей и учителей

По мнению депутатов, домашняя работа должна помогать ребенку закреплять знания, а не становиться наказанием и источником стресса для всей семьи. Новые правила помогут учителям составлять полезные и понятные задания строго по пройденному на уроке материалу.

Планируется определить, по каким предметам домашняя работа действительно необходима, а где от нее можно отказаться. Например, изучить роман по литературе без чтения дома невозможно, но формальные и однотипные упражнения предлагают исключить.

Как быть с ИИ и списыванием

Инициатива стала ответом на общественные дискуссии, в ходе которых предлагали даже полностью отменить домашние задания из-за того, что ученики выполняют их с помощью нейросетей. Депутаты считают это нереалистичным. Вместо отмены они предлагают изменить подход к проверке: просить школьников объяснять алгоритм решения задачи или суть химического процесса, а не просто сдавать готовый ответ.

Что сейчас и чего ждать дальше

С этого учебного года уже действуют временные нормы на выполнение заданий — от 1 часа для первоклассников до 3,5 часов для старшеклассников. Однако на практике эти рамки почти не работают, ведь каждый ученик тратит на уроки разное время.

Комитет уже обращался в Минпросвещения с похожим предложением, но получил лишь формальный ответ о «ведущейся работе». Теперь парламентарии настроены добиться конкретных решений. Министерство пока от комментариев воздерживается.