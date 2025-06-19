В Госдуме требуют отменить «домашку» из-за нейросетей

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков на ПМЭФ-2025 выступил с радикальным предложением полностью отменить домашние задания в российских школах. Причина кроется в массовом использовании искусственного интеллекта учениками.

Парламентарий от «Новых людей» назвал сложившуюся ситуацию «абсолютной бессмыслицей». Он признался, что его собственный сын выполняет домашку через DeepSeek, а сам депутат проверяет работы через ChatGPT. По словам Даванкова, такая практика распространена среди большинства школьников.

Политик убежден — нынешние домашние задания либо нужно кардинально переделать, либо полностью исключить из учебного процесса. Вместо них следует давать упражнения, которые действительно заставляют детей думать самостоятельно.

Инициатива Даванкова звучит как дежавю — он уже предлагал отменить «домашку» в 2023 году по просьбе собственного сына. Тогда депутат ссылался на мировой опыт и необходимость разгрузки учителей и школьников.

Между тем правительство движется в противоположном направлении. С сентября 2025 года в российских школах введут единые нормативы по объему домашних заданий. Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что первоклассники будут тратить на домашку не более часа в день, второклассники и третьеклассники — полтора часа, четвероклассники — два часа.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее заявлял, что школьники проводят за учебой восемь-десять часов ежедневно, что негативно сказывается на их здоровье. По данным экспертов за 2025 год, только в начальной школе на занятия уходит 47 часов в неделю, включая уроки, кружки и домашние задания. Почти 60 процентов детей не хватает времени на увлечения или хобби.