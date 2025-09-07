0
Образование

В Госдуме предложили отменить домашние задания, заменив их групповыми проектами

Депутаты готовят отмену домашки. Говорят, это имитация учёбы, ведь все списывают у нейросетей. Альтернатива — проекты и школы полного дня. Но Минпросвещения не в восторге.
Школьников России могут полностью освободить от привычных домашних заданий в пользу творческих проектов. С такой инициативой, как сообщают «Известия», этой осенью выступит партия «Новые люди». Законопроект уже готов и ждёт своего часа для внесения в Госдуму.

По мнению авторов идеи, нынешняя система — сплошная имитация образования. Вице-спикер Думы Владислав Даванков прямо заявил, что дети лишь делают вид, будто грызут гранит науки. А на деле большинство просто копипастит готовые решения из Chat GPT и других нейросетей.

Вместо этого предлагается ввести прогрессивный подход. Речь идёт о творческих заданиях, личных исследованиях и групповых проектах.

Идеальным форматом депутаты считают школы полного дня. После уроков ученики не убегают домой, а в группах креативно прорабатывают пройденное. Там же они смогут трудиться над собственными проектами под присмотром наставников.

Однако в Министерстве просвещения к идее отнеслись скептически. Глава ведомства Сергей Кравцов напомнил: закрепление материала — важнейший элемент обучения. По его словам, такая практика успешно применяется в образовательных системах по всему миру.

На самом деле эта тема витает в коридорах власти не первый день. Ещё в августе спикер Госдумы Вячеслав Володин сам предлагал обсудить отмену домашки, указывая на запредельную нагрузку на детей и формальный подход в эпоху ИИ. Тогда он отмечал, что задания должны развивать мышление, а не навыки поиска готовых ответов.

К этому тренду готовятся присоединиться и другие политики. Так, «Справедливая Россия» планирует осенью снова внести свой старый законопроект, который предлагает отменить домашние задания хотя бы на выходные.

