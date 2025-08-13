В Госдуме предложили освободить школьников от уроков по субботам

Школьникам и учителям хотят облегчить жизнь. Депутаты предлагают убрать уроки по субботам и домашние задания на выходные. Педагогам за это сулят двойные зарплаты.

Российским школьникам, возможно, больше не придётся грызть гранит науки по субботам, а их наставникам — работать на износ. С такой инициативой, как передают РИА «Новости», выступил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

Парламентарий предлагает радикально разгрузить учебный график. Первый шаг — исключить из расписания уроки по субботам, оставив этот день для спортивных, творческих или познавательных занятий. Второй — ввести полный запрет на домашние задания на выходные дни.

При этом Миронов уточнил, что полностью отменять домашку нельзя. Это важный инструмент для закрепления материала. Однако нынешняя нагрузка, по его мнению, превращает жизнь детей в бесконечную гонку. Предложения планируют внести на рассмотрение Госдумы уже в осеннюю сессию.

Депутат уверен, что проблема перегрузки касается не только учеников. Учителя сегодня завалены работой. Они ведут по полторы-две ставки, тонут в бумагах и внеурочной деятельности. В итоге у них просто не остаётся сил на подготовку интересных и качественных уроков.

Поэтому для оздоровления всей системы образования необходимо одновременно снижать нагрузку на педагогов и повышать им зарплаты. Миронов считает, что учитель должен получать не менее 200% от средней зарплаты по региону, и это — за одну ставку, без всяких переработок.