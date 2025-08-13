Главная » Образование
12

В Госдуме предложили освободить школьников от уроков по субботам

Школьникам и учителям хотят облегчить жизнь. Депутаты предлагают убрать уроки по субботам и домашние задания на выходные. Педагогам за это сулят двойные зарплаты.
ручки и блокнот
©Ньюс-Баш

Российским школьникам, возможно, больше не придётся грызть гранит науки по субботам, а их наставникам — работать на износ. С такой инициативой, как передают РИА «Новости», выступил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

Парламентарий предлагает радикально разгрузить учебный график. Первый шаг — исключить из расписания уроки по субботам, оставив этот день для спортивных, творческих или познавательных занятий. Второй — ввести полный запрет на домашние задания на выходные дни.

При этом Миронов уточнил, что полностью отменять домашку нельзя. Это важный инструмент для закрепления материала. Однако нынешняя нагрузка, по его мнению, превращает жизнь детей в бесконечную гонку. Предложения планируют внести на рассмотрение Госдумы уже в осеннюю сессию.

Депутат уверен, что проблема перегрузки касается не только учеников. Учителя сегодня завалены работой. Они ведут по полторы-две ставки, тонут в бумагах и внеурочной деятельности. В итоге у них просто не остаётся сил на подготовку интересных и качественных уроков.

Поэтому для оздоровления всей системы образования необходимо одновременно снижать нагрузку на педагогов и повышать им зарплаты. Миронов считает, что учитель должен получать не менее 200% от средней зарплаты по региону, и это — за одну ставку, без всяких переработок.

Часто задаваемые вопросы
Это первая подобная инициатива по снижению нагрузки на школьников?
Нет, обсуждение проблемы перегрузки школьников ведется не впервые. Еще осенью 2024 года спикер Госдумы Вячеслав Володин поднимал этот вопрос, отмечая, что из-за чрезмерной занятости у детей не остается времени на общение и увлечения. Идею активно поддерживают и родительские организации. Например, сопредседатель «Национального родительского комитета» Юрий Оболонский заявлял, что шестидневная учебная неделя превратилась для детей в «принудительную работу», которая приводит к стрессам и психосоматическим нарушениям.
Какие реальные шаги уже предприняты для снижения нагрузки?
Министерство просвещения РФ уже утвердило новые нормы, которые вступают в силу с 1 сентября 2025 года. Эти правила законодательно ограничивают время на выполнение домашних заданий.

Установлены следующие временные рамки:

1 классы: не более 1 часа в день.

2–3 классы: не более 1,5 часов.

4–5 классы: не более 2 часов.

6–8 классы: не более 2,5 часов.

9–11 классы: не более 3,5 часов.

Кроме того, учителям рекомендовано сообщать задания на текущем уроке и дублировать информацию в электронный журнал не позднее конца учебного дня.
Все ли эксперты согласны с полным отказом от домашних заданий?
Единого мнения нет. Сам Сергей Миронов, автор инициативы, уточняет, что полностью отменять «домашку» нельзя, так как это важный инструмент для закрепления материала. При этом некоторые его коллеги считают традиционные домашние задания устаревшими. Например, первый зампред Комитета Госдумы по просвещению Михаил Берулава отмечал, что домашние задания теряют эффективность из-за легкого доступа к готовым решениям в интернете.

В качестве альтернативы вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил не отменять задания, а доплачивать учителям, которые применяют инновационные методики вместо традиционной «домашки».
Что происходит с зарплатами учителей, и как их планируют реформировать?
Проблема низкой оплаты труда и высоких нагрузок признается на государственном уровне. С 1 января 2025 года зарплаты работников бюджетной сферы, включая учителей, были проиндексированы на 13,2%. Запланированы также дальнейшие индексации: на 10,2% в 2026 году и на 8,3% в 2027 году.

Более того, с 1 сентября 2025 года в трех регионах России начнется апробация новой системы оплаты труда (НСОТ). Ее цель — навести порядок в расчетах и сделать их более прозрачными. Согласно новой модели, зарплата будет состоять из двух частей:

70% — базовая, гарантированная часть.

30% — стимулирующие выплаты, которые распределяет учебное заведение.

Эта реформа призвана уменьшить субъективность при распределении премий и сократить огромную разницу в зарплатах учителей между регионами, которая сейчас может достигать шести раз (например, средняя зарплата на Чукотке — 192 414 рублей, а в Ингушетии — 31 125 рублей).
Госдума домашнее задание
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

Сейчас читают
Ньюс-Баш
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.