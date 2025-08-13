В Госдуме предложили освободить школьников от уроков по субботам

Российским школьникам, возможно, больше не придётся грызть гранит науки по субботам, а их наставникам — работать на износ. С такой инициативой, как передают РИА «Новости», выступил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.
Парламентарий предлагает радикально разгрузить учебный график. Первый шаг — исключить из расписания уроки по субботам, оставив этот день для спортивных, творческих или познавательных занятий. Второй — ввести полный запрет на домашние задания на выходные дни.
При этом Миронов уточнил, что полностью отменять домашку нельзя. Это важный инструмент для закрепления материала. Однако нынешняя нагрузка, по его мнению, превращает жизнь детей в бесконечную гонку. Предложения планируют внести на рассмотрение Госдумы уже в осеннюю сессию.
Депутат уверен, что проблема перегрузки касается не только учеников. Учителя сегодня завалены работой. Они ведут по полторы-две ставки, тонут в бумагах и внеурочной деятельности. В итоге у них просто не остаётся сил на подготовку интересных и качественных уроков.
Поэтому для оздоровления всей системы образования необходимо одновременно снижать нагрузку на педагогов и повышать им зарплаты. Миронов считает, что учитель должен получать не менее 200% от средней зарплаты по региону, и это — за одну ставку, без всяких переработок.
Установлены следующие временные рамки:
1 классы: не более 1 часа в день.
2–3 классы: не более 1,5 часов.
4–5 классы: не более 2 часов.
6–8 классы: не более 2,5 часов.
9–11 классы: не более 3,5 часов.
Кроме того, учителям рекомендовано сообщать задания на текущем уроке и дублировать информацию в электронный журнал не позднее конца учебного дня.
В качестве альтернативы вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил не отменять задания, а доплачивать учителям, которые применяют инновационные методики вместо традиционной «домашки».
Более того, с 1 сентября 2025 года в трех регионах России начнется апробация новой системы оплаты труда (НСОТ). Ее цель — навести порядок в расчетах и сделать их более прозрачными. Согласно новой модели, зарплата будет состоять из двух частей:
70% — базовая, гарантированная часть.
30% — стимулирующие выплаты, которые распределяет учебное заведение.
Эта реформа призвана уменьшить субъективность при распределении премий и сократить огромную разницу в зарплатах учителей между регионами, которая сейчас может достигать шести раз (например, средняя зарплата на Чукотке — 192 414 рублей, а в Ингушетии — 31 125 рублей).