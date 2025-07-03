В Башкирии выпускнику вернули баллы за проваленный ЕГЭ

Школьник из башкирского села чуть не лишился будущего из-за сбоя на ЕГЭ. Ноутбук сломался, файл с ответами потеряли. Но вмешалась Мизулина, и справедливость восторжествовала

История со сбоем на ЕГЭ для школьника из башкирского села Киргиз-Мияки закончилась благополучно. Как сообщает Рособрнадзор, его потерянную работу всё-таки нашли, а баллы по информатике утвердили заново.

Все произошло на госэкзамене 10 июня. У парня внезапно отказал рабочий ноутбук. Ему выдали резервный компьютер, на котором он и выполнил вторую часть заданий, но на этом злоключения не закончились. Файл с его ответами просто пропал по дороге в Москву.

Родители не стали сидеть сложа руки и обратились к общественнице Екатерине Мизулиной. Именно она вынесла проблему на федеральный уровень и направила запрос в соответствующее ведомство. Там пришлось провести целое расследование.

Выяснилось, что виноваты местные технические специалисты. Они нарушили инструкцию при выгрузке файлов с ответами, и работа выпускника, словно иголка в стоге сена, потерялась в пути. К счастью, резервная копия всё же сохранилась, что и позволило восстановить справедливость.

В итоге Рособрнадзор официально утвердил обновлённый результат экзамена. Сколько именно баллов получил школьник, не уточняется, но главное — его старания не пропали даром. Парень может выдохнуть и готовиться к поступлению.

Тем временем, пока выпускники борются за каждый балл, уфимские вузы показывают неплохие результаты в рейтингах. По данным портала Superjob за 2025 год, УУНиТ и Юридический институт МВД вошли в топ-20 страны по уровню зарплат выпускников-юристов. Их средний заработок на старте карьеры оценивается в 85–90 тысяч рублей.