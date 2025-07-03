В Башкирии выпускнику вернули баллы за проваленный ЕГЭ

Школьник из башкирского села чуть не лишился будущего из-за сбоя на ЕГЭ. Ноутбук сломался, файл с ответами потеряли. Но вмешалась Мизулина, и справедливость восторжествовала ©News-bash
История со сбоем на ЕГЭ для школьника из башкирского села Киргиз-Мияки закончилась благополучно. Как сообщает Рособрнадзор, его потерянную работу всё-таки нашли, а баллы по информатике утвердили заново.
Все произошло на госэкзамене 10 июня. У парня внезапно отказал рабочий ноутбук. Ему выдали резервный компьютер, на котором он и выполнил вторую часть заданий, но на этом злоключения не закончились. Файл с его ответами просто пропал по дороге в Москву.
Родители не стали сидеть сложа руки и обратились к общественнице Екатерине Мизулиной. Именно она вынесла проблему на федеральный уровень и направила запрос в соответствующее ведомство. Там пришлось провести целое расследование.
Выяснилось, что виноваты местные технические специалисты. Они нарушили инструкцию при выгрузке файлов с ответами, и работа выпускника, словно иголка в стоге сена, потерялась в пути. К счастью, резервная копия всё же сохранилась, что и позволило восстановить справедливость.
В итоге Рособрнадзор официально утвердил обновлённый результат экзамена. Сколько именно баллов получил школьник, не уточняется, но главное — его старания не пропали даром. Парень может выдохнуть и готовиться к поступлению.
Это единичный случай или ЕГЭ-2025 в целом — зона бедствия?
Случай в Башкирии, увы, не исключение, а скорее яркий симптом большой проблемы. Экзаменационная кампания этого года не прошла без происшествий и казусов. В Подмосковье, например, 200 школьников получили ноль за изложение, потому что им включили не тот аудиофайл. В Екатеринбурге бланки с ответами просто выдуло ветром из окна. А по всей стране ученики и родители жаловались на «рекордную сложность» профильной математики и массовые утечки заданий в сеть. Так что башкирскому школьнику ещё повезло, что нашлась резервная копия.
Хорошо, ноутбук сломался, работа пропала. Что делать в такой ситуации? Просто смириться с судьбой?
Ни в коем случае. Есть чёткий протокол, который эксперты советуют заучить как «Отче наш». Главное правило — не покидать пункт проведения экзамена (ППЭ). Нужно немедленно, прямо на месте, подать апелляцию о нарушении процедуры проведения экзамена. Организаторы обязаны её зафиксировать. Только так у вас на руках будет официальный документ, подтверждающий факт технического сбоя. Без этой бумаги доказать что-либо потом будет практически невозможно.
Этому парню помогла Мизулина. А если у тебя нет выхода на медийных личностей, то всё, шансов нет?
Конечно, общественный резонанс — это мощный катализатор, который заставляет систему работать быстрее. Но формальный механизм защиты прав есть для всех. Если вашу апелляцию на месте отклонили, следующим шагом идёт обращение в региональную конфликтную комиссию, затем — в местное министерство образования и Рособрнадзор. История в Киргиз-Мияках показательна: как только скандал вышел на федеральный уровень, «потерявшийся» файл волшебным образом нашёлся. Это доказывает, что бороться за свои права нужно до конца.
А что вообще на кону? Почему в Башкирии все так трясутся из-за каждого балла?
На кону, как и везде, будущее и поступление в хороший вуз. Но в Башкирии есть и дополнительный, очень весомый стимул. Согласно указу главы республики, каждый выпускник, набравший 100 баллов на ЕГЭ и поступивший в один из вузов — участников Евразийского НОЦ, получает премию в размере 150 тысяч рублей. Согласитесь, это неплохая мотивация, чтобы бороться за каждый балл, даже если его пытается «съесть» сломанный ноутбук.
А если всё-таки завалил экзамен или результат аннулировали? Это конец?
Не совсем. Система предусматривает второй шанс. Во-первых, в этом году ввели возможность пересдать один предмет по выбору до конца приёмной кампании, чтобы попытаться улучшить результат. Но есть нюанс: первоначальный балл аннулируется, и засчитан будет именно результат пересдачи, даже если он окажется ниже. Во-вторых, если не удалось перейти порог даже после пересдачи, можно будет попробовать снова, но уже в следующем году. А вот если вас поймали на списывании (например, с умными очками, как выпускницу в Ленобласти), то результаты аннулируют без права пересдачи в текущем году.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.
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